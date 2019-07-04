Тюменская чиновница потеряла работу из-за участия в конкурсе для мужского журнала

Об этом сообщает «URA.RU» со ссылкой на источники в органах власти. Информацию о том, что Анна Ануфриева больше не работает на госслужбе, подтвердила и сама конкурсантка. По ее словам, она приняла решение уйти, а о том почему - обсуждать неэтично.