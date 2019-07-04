Тюменская чиновница потеряла работу из-за участия в конкурсе для мужского журнала

Об этом сообщает «URA.RU» со ссылкой на источники в органах власти. Информацию о том, что Анна Ануфриева больше не работает на госслужбе, подтвердила и сама конкурсантка. По ее словам, она приняла решение уйти, а о том почему - обсуждать неэтично.
В ее анкете на сайте Playboy до сих пор указан род деятельности «государственная служба», однако на странице девушки в Instagram сказано, что она - мастер по депиляции.
Ранее Анна Ануфриева опубликовала в Сети откровенные фото и заявилась для участия в конкурсе журнала Playboy «Девушка года — 2019». После того, как стало известно, что девушка работает на госслужбе, на ее страницы в соцсетях обрушилась волна негативных комментариев.
Несмотря на то, что тюменка долгое время лидировала в народном голосовании, ее обошла москвичка Дарья Воронцова.
В каком конкретно подразделении администрации работала Анна Ануфриева, неизвестно, однако сми сообщают, что она трудилась в управлении госзакупок.
Анне Ануфриевой 27 лет. Судя по данным из открытых источников, параметры девушки - 89-69-97. Ее интересы: музыка, поэзия, книги, история и кино. А заветная мечта - эмигрировать из России и переехать жить в Европу.