Трансляции II Европейских игр от Первого канала собрали более 55 млн просмотров в ОК

Трансляции II Европейских игр стали продолжением сотрудничества Первого канала и Одноклассников. С 28 января Первый канал начал транслировать в ОК свой телевизионный эфир. Теперь смотреть новости, сериалы и шоу канала пользователи могут, не выходя из соцсети — прямо в официальной группе Первого и на видеовитрине ОК. Также ранее ОК и Первый канал транслировали Кубок Первого канала по хоккею, матчи сборной России по футболу и другие спортивные соревнования.