Минсельхоз предлагает регулировать сбор ягод, грибов, березового сока и лечебных трав

В ведомстве полагают, что необходимо выработать нормы по переработке и обороту в России дикорастущих пищевых ресурсов и лекарственных растений. Чиновники отмечают, что данные природные ресурсы пользуются высоким спросом в стране и за её пределами. Для регулирования отрасли сбора и производства пищевых продуктов в законодательстве необходимо прописать соответствующие понятия.
В настоящий момент правовое регулирование в части ягод и грибов несовершенно при использования сырья в предпринимательских целях и для собственных нужд.
Ряд предпринимателей сообщают, что российские ягоды имеют широкий экспортный потенциал и инвестиционную привлекательность.