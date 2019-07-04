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Минсельхоз предлагает регулировать сбор ягод, грибов, березового сока и лечебных трав

4 июля 2019, 02:00
Фото: pixabay.com
Минсельхоз предлагает выделить чиновникам полномочия контролировать рынок дикоросов и сбор населением ягод, грибов, березового сока, полезных для здоровья растений.

В ведомстве полагают, что необходимо выработать нормы по переработке и обороту в России дикорастущих пищевых ресурсов и лекарственных растений. Чиновники отмечают, что данные природные ресурсы пользуются высоким спросом в стране и за её пределами. Для регулирования отрасли сбора и производства пищевых продуктов в законодательстве необходимо прописать соответствующие понятия.

В настоящий момент правовое регулирование в части ягод и грибов несовершенно при использования сырья в предпринимательских целях и для собственных нужд.

Ряд предпринимателей сообщают, что российские ягоды имеют широкий экспортный потенциал и инвестиционную привлекательность.

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#Новости#Ягоды#Грибы#Грибники#Александр Мязин#Политика
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