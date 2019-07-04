Минсельхоз предлагает регулировать сбор ягод, грибов, березового сока и лечебных трав

В ведомстве полагают, что необходимо выработать нормы по переработке и обороту в России дикорастущих пищевых ресурсов и лекарственных растений. Чиновники отмечают, что данные природные ресурсы пользуются высоким спросом в стране и за её пределами. Для регулирования отрасли сбора и производства пищевых продуктов в законодательстве необходимо прописать соответствующие понятия.