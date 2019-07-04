Где получить деньги в долг маме в декретном отпуске?

Стоит заметить, что получить заемные средства в МФО россиянкам в декрете несколько легче, чем оформить кредитное обязательство в банке. Все дело в том, что сервисы мгновенного кредитования лояльно относятся к своим клиентам из-за более крупных процентных ставок, максимальный размер которых установлен законодательством на цифре 1% в день. Да, такой вариант выдачи денег в долг обойдется несколько дороже, чем кредит, тем не менее это отличный вариант в тех случаях, когда денежные средства необходимы срочно или даже ночью – зачастую, МФО работают круглосуточно, без праздников и выходных.Получить здесь займ довольно просто – необходимо лишь заполнить заявку на сайте выбранной МФО, указать паспортные данные, номер телефона и электронной почты, а в случае позитивного ответа от сервиса – подписать договор займа с помощью электронной подписи. Справок о доходах, поручителей и залогового имущества в этом случае предъявлять заемщику не потребуется.Отметим, что несмотря на легкость получения денежных средств, МФО также проводят проверку заемщика с помощью компьютерной скоринговой программы. Поэтому, декретницам не стоит рассчитывать на крупную сумму – микрофинансовая организация, скорее всего, также не выдаст займ, превышающий размер 30 тысяч рублей. В случае необходимости большей суммы, например, 100 тысяч рублей, можно попробовать получить деньги под залог автомобиля, но найти МФО, предоставляющую такой вариант кредитования будет немногим сложнее. Такие сервисы также можно отыскать на аналитическом сайте loando.ru.