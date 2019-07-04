Где получить деньги в долг маме в декретном отпуске?

Согласно законам Российской Федерации, декретный отпуск у трудоустроенных женщин может длиться до трех лет, полтора года из которых государство будет выплачивать пособие по уходу за новорожденным. Но этих средств не хватает даже на основные нужды ребенка и родителей. В таком случае деньги будут как нельзя кстати и первое, что приходит на ум – обратиться в банковское учреждение.Законодательством не запрещена выдача кредитов мамам в декретном отпуске, но на практике, к сожалению, получить там кредит или займ намного сложнее, чем кажется на первый взгляд.Банки предпочитают кредитовать только надежных заемщиков – людей с официальным трудоустройством, высоким кредитным рейтингом и стабильным доходом. И, если двум первым пунктам женщина в декрете может соответствовать (ведь за ней остается закрепленным рабочее место), то с последним пунктом будет тяжелее. Именно поэтому банковские учреждения могут попросту отказать в выдаче кредита новоиспеченной маме. Что делать в таком случае?
В случае же, если получить кредитные средства в банке не удалось, стоит попробовать получить микрозайм, например, с помощью сайта https://loando.ru.
Стоит заметить, что получить заемные средства в МФО россиянкам в декрете несколько легче, чем оформить кредитное обязательство в банке. Все дело в том, что сервисы мгновенного кредитования лояльно относятся к своим клиентам из-за более крупных процентных ставок, максимальный размер которых установлен законодательством на цифре 1% в день. Да, такой вариант выдачи денег в долг обойдется несколько дороже, чем кредит, тем не менее это отличный вариант в тех случаях, когда денежные средства необходимы срочно или даже ночью – зачастую, МФО работают круглосуточно, без праздников и выходных.Получить здесь займ довольно просто – необходимо лишь заполнить заявку на сайте выбранной МФО, указать паспортные данные, номер телефона и электронной почты, а в случае позитивного ответа от сервиса – подписать договор займа с помощью электронной подписи. Справок о доходах, поручителей и залогового имущества в этом случае предъявлять заемщику не потребуется.Отметим, что несмотря на легкость получения денежных средств, МФО также проводят проверку заемщика с помощью компьютерной скоринговой программы. Поэтому, декретницам не стоит рассчитывать на крупную сумму – микрофинансовая организация, скорее всего, также не выдаст займ, превышающий размер 30 тысяч рублей. В случае необходимости большей суммы, например, 100 тысяч рублей, можно попробовать получить деньги под залог автомобиля, но найти МФО, предоставляющую такой вариант кредитования будет немногим сложнее. Такие сервисы также можно отыскать на аналитическом сайте loando.ru.
В случае, если ни один из вариантов получения денежных средств в долг не подошел, можно попробовать оформить кредитную карту. Но и в этом случае клиентам стоит учесть некоторые нюансы:
Тем не менее пластик имеет и свои плюсы – льготный период. Это время, в течение которого не будет начисляться процентная ставка за пользование заемными средствами. Этот период чаще всего составляет около 30-50 дней.Как видно, получить денежные средства в долг во время декрета возможно. Но, перед тем как обратиться в какую-либо организацию, стоит внимательно подробно прочитать все условия кредитования, а при выборе МФО – обязательно проверить ее на наличие лицензии и регистрации на сайте Центрального Банка России, чтобы избежать ловушек кредитных аферистов.