Вопрос о выплате компенсаций в тюменской авиакатастрофе ATR-72 рассмотрят во Франции

По словам адвокатов истцов, дело будет рассматривать суд иностранной юрисдикции по просьбе представителей семей погибших и пострадавших в авиакатастрофе из-за того, что они рассчитывают получить более крупные компенсации в сравнении с теми, что были выплачены в России.
Представители истцов также пояснили, что семьи погибших и пострадавшие могут рассчитывать на суммы возмещений в сотни тысяч, и не в рублях, а в евро. При этом даже примерных сумм они не назвали, сославшись на тайну общения с клиентами и возможность мирового соглашения с ответчиками.
Ранее семьи погибших и пострадавшие в авиакатастрофе уже получили компенсации в России, однако остались не довольны их размером.
Авиакатастрофа произошла в 2012 году под Тюменью. Погибли 29 пассажиров и все четверо членов экипажа. По версии следствия, самолет упал на землю из-за обледенения. Оно случилось из-за того, что воздушное судно не было обработано специальными реагентами.
Однако позже было установлено, что авиакатастрофа произошла из-за конструктивных недостатков самолета, которые также могли повлиять на ход событий.