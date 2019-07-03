Вопрос о выплате компенсаций в тюменской авиакатастрофе ATR-72 рассмотрят во Франции

Представители истцов также пояснили, что семьи погибших и пострадавшие могут рассчитывать на суммы возмещений в сотни тысяч, и не в рублях, а в евро. При этом даже примерных сумм они не назвали, сославшись на тайну общения с клиентами и возможность мирового соглашения с ответчиками.