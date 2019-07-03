nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В тюменском «Кристалле» стрельба – съехались все службы

3 июля 2019, 10:30
Фото: «НашГород»
В одном из самых больших торговых центров «Кристалл» срочная эвакуация. Как сообщают очевидцы, в ТЦ слышны то ли выстрелы, то ли звук взорвавшихся петард. Среди посетителей – небольшая паника.
Сюжет
Тюмень

«Все туда съехались. Все экстренные службы, полиция. Пока на месте ведется работа, – сообщила Мария Новопашина, пресс-секретарь УМВД по тюменской области. – Информация по данному факту поступила в 14:49».

По сообщениям других очевидцев, некий сумасшедший поднял стрельбу на втором этаже торгового центра, а сейчас уже переместился на крышу.

Между тем коммерческая служба ТЦ "Кристалл" не комментирует ситуацию. Они также не имеют никакой информации о происходящем и были эвакуированы из здания вместе со всеми посетителями.

Корреспондент «Нашего города» выехал на место происшествия.

#Новости#ЧП#Тюмень#Эксклюзив#Радик Енчу#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25