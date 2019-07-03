В тюменском «Кристалле» стрельба – съехались все службы

«Все туда съехались. Все экстренные службы, полиция. Пока на месте ведется работа, – сообщила Мария Новопашина, пресс-секретарь УМВД по тюменской области. – Информация по данному факту поступила в 14:49».
По сообщениям других очевидцев, некий сумасшедший поднял стрельбу на втором этаже торгового центра, а сейчас уже переместился на крышу.
Между тем коммерческая служба ТЦ "Кристалл" не комментирует ситуацию. Они также не имеют никакой информации о происходящем и были эвакуированы из здания вместе со всеми посетителями.
Корреспондент «Нашего города» выехал на место происшествия.