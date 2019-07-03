В Тюмени недорого продают необычный альбом с автографами великих футболистов

Примечательно, что в ней же опубликован список сборной ветеранов тюменского футбола, которую возглавлял ныне глава Минстроя Владимир Якушев, на тот момент – вице-губернатор региона при Сергее Собянине. Также в команде указаны такие примечательные люди, как Олег Чемезов (ныне вице-губернатор Свердловской области), Сергей Сметанюк (сейчас замгендиректора ОАО «Сибнефтепровод»)