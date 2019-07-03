В Тюмени недорого продают необычный альбом с автографами великих футболистов

за 10 тыс. выставили на продажу альбом с автографами легендарных футболистов
Книжка с фотографиями знаменитых игроков была издана в Тюмени в 2004 году. В ней расписались такие известные футболисты, как Ринат Дасаев, Федор Черенков, Валерий Шмаров, Андрей Пятницкий и др.
Примечательно, что в ней же опубликован список сборной ветеранов тюменского футбола, которую возглавлял ныне глава Минстроя Владимир Якушев, на тот момент – вице-губернатор региона при Сергее Собянине. Также в команде указаны такие примечательные люди, как Олег Чемезов (ныне вице-губернатор Свердловской области), Сергей Сметанюк (сейчас замгендиректора ОАО «Сибнефтепровод»)
Объявление было размещено 26 июня, за это время его просмотрели 363 раза. Сумма, которую владелец рассчитывает выручить от продажи, относительно небольшая - 10 тыс. рублей. Он готов отправить альбом в любой город.
Также в альбоме есть автографы Хидиятуллина, Кулькова, Атауллина, Позднякова, Егоровича. По словам владельца, состояние альбома и автографов хорошее.