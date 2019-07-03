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В Тюмени недорого продают необычный альбом с автографами великих футболистов

3 июля 2019, 07:26
Фото: Пресс-служба Юлы
Житель Тюмени выставил на продажу альбом с подписями легендарных игроков клуба «Спартак» и сборной ветеранов российского футбола. В качестве бонуса в ней есть интересный состав сборной тюменских ветеранов.
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Тюмень

за 10 тыс. выставили на продажу альбом с автографами легендарных футболистов

Книжка с фотографиями знаменитых игроков была издана в Тюмени в 2004 году. В ней расписались такие известные футболисты, как Ринат Дасаев, Федор Черенков, Валерий Шмаров, Андрей Пятницкий и др.

Примечательно, что в ней же опубликован список сборной ветеранов тюменского футбола, которую возглавлял ныне глава Минстроя Владимир Якушев, на тот момент – вице-губернатор региона при Сергее Собянине. Также в команде указаны такие примечательные люди, как Олег Чемезов (ныне вице-губернатор Свердловской области), Сергей Сметанюк (сейчас замгендиректора ОАО «Сибнефтепровод»)

Объявление было размещено 26 июня, за это время его просмотрели 363 раза. Сумма, которую владелец рассчитывает выручить от продажи, относительно небольшая - 10 тыс. рублей. Он готов отправить альбом в любой город.

Также в альбоме есть автографы Хидиятуллина, Кулькова, Атауллина, Позднякова, Егоровича. По словам владельца, состояние альбома и автографов хорошее.

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