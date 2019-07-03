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В центре Тюмени обнаружили труп мужчины

3 июля 2019, 04:38
Фото: pixabay.com
В понедельник, 1 июля, на улице Ленина в Тюмени между домов нашли труп мужчины.
Сюжет
Тюмень

В Следственном Управлении Следственного Комитета РФ по Тюменской области пояснили, что тело неизвестного мужчины обнаружили случайные прохожие примерно в 18 часов. На место происшествия выезжал следователь.

В настоящее время личность мужчины устанавливается. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

К настоящему моменту известно, что мужчина сам дошел до места, где обнаружили его труп. Об этом свидетельствуют записи с камер видеонаблюдения. На них видно, что он прошел между домами 4 и 2а. Через некоторое время случайные прохожие нашли его мертвым.

Точную причину смерти установит следствие.

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