В центре Тюмени обнаружили труп мужчины

В Следственном Управлении Следственного Комитета РФ по Тюменской области пояснили, что тело неизвестного мужчины обнаружили случайные прохожие примерно в 18 часов. На место происшествия выезжал следователь.
В настоящее время личность мужчины устанавливается. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
К настоящему моменту известно, что мужчина сам дошел до места, где обнаружили его труп. Об этом свидетельствуют записи с камер видеонаблюдения. На них видно, что он прошел между домами 4 и 2а. Через некоторое время случайные прохожие нашли его мертвым.
Точную причину смерти установит следствие.