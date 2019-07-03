В центре Тюмени обнаружили труп мужчины

К настоящему моменту известно, что мужчина сам дошел до места, где обнаружили его труп. Об этом свидетельствуют записи с камер видеонаблюдения. На них видно, что он прошел между домами 4 и 2а. Через некоторое время случайные прохожие нашли его мертвым.