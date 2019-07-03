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В Одноклассниках пройдет онлайн-марафон по сбору средств пострадавшим от наводнения

3 июля 2019, 12:32
Социальная сеть Одноклассники совместно с Общественным телевидением России покажут онлайн-марафон, в ходе которого пройдёт сбор средств пострадавшим от наводнения в Иркутской области.

Социальная сеть Одноклассники совместно с Общественным телевидением России покажут онлайн-марафон, в ходе которого пройдёт сбор средств пострадавшим от наводнения в Иркутской области. Трансляция будет проходить 4 июля в группе ОТР: с 13:00 до 15:00 и 18:00 до 21:00 по московскому времени.

В студии программы «ОТРажения» соберутся юристы, психологи и спасатели. Эксперты расскажут, что делать тем, кто пострадал во время стихийного бедствия: куда обращаться за компенсацией, как справиться со стрессом и выжить в подтопленных поселках после схода воды.

Во время эфира ведущие программы расскажут зрителям трансляции о тех семьях, которым больше всего нужна помощь. Корреспонденты программы выйдут в прямой эфир с 10-минутными включениями с мест затопления, чтобы рассказать о том, как можно помочь тем, кто пострадал.

Пользователи ОК смогут помочь пострадавшим от наводнения и внести свои пожертвования с помощью кнопки «Поддержать» и сервиса Donation Alerts. Кнопка будет доступна на странице трансляции. Сбор средств пройдёт через фонд «Справедливая помощь», который адресно направит деньги пострадавшим от стихии.

Кроме того, зрители в ОК смогут позвонить в прямой эфир по номеру 8-800-222-00-14 или отправить сообщение на короткий номер 5445, чтобы высказать слова поддержки или предложить помощь тем, кто сейчас нуждается в ней больше всего. Звонок бесплатный из любой точки России. Отправка SMS-сообщений бесплатна для абонентов Tele2, «Билайн», «МТС», «МегаФон».

#Новости#Юрий Норицын#Общество
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