В Одноклассниках пройдет онлайн-марафон по сбору средств пострадавшим от наводнения

Кроме того, зрители в ОК смогут позвонить в прямой эфир по номеру 8-800-222-00-14 или отправить сообщение на короткий номер 5445, чтобы высказать слова поддержки или предложить помощь тем, кто сейчас нуждается в ней больше всего. Звонок бесплатный из любой точки России. Отправка SMS-сообщений бесплатна для абонентов Tele2, «Билайн», «МТС», «МегаФон».