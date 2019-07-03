Тюменский колледж закупает продукцию Apple на почти 5 млн рублей

Так, колледж закупает 11 Моноблоков Apple 21,5 и один моноблок Apple 27 за 290 тысяч рублей, один MacBook Pro 15 за 310 тысяч рублей, семь планшетов Apple iPad Pro 12,9 за 98 тысяч рублей и шесть планшетов Apple iPad Pro 11 за 85 тысяч рублей. Цена установлена как начальная и за одну единицу.
Дата подачи заявки: с 3 июля по 8 августа. Спустя четыре дня после окончания их рассмотрят, 13 август пройдет аукцион.
По договору победитель должен будет доставить товар в течение 21 дня со времени заключения договора. А оплатить поставку заказчик должен в течение 15 дней с передачи товара.