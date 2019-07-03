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Тюменский колледж закупает продукцию Apple на почти 5 млн рублей

3 июля 2019, 08:13
Фото: pixabay.com
Тюменский колледж цифровых и педагогических технологий объявил электронный аукцион на закупку продукции Apple. Как передает корреспондент «Нашего города», стоимость покупаемой электроники разная, однако начальная цена составляет 4,986 млн рублей.
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Тюмень

Так, колледж закупает 11 Моноблоков Apple 21,5 и один моноблок Apple 27 за 290 тысяч рублей, один MacBook Pro 15 за 310 тысяч рублей, семь планшетов Apple iPad Pro 12,9 за 98 тысяч рублей и шесть планшетов Apple iPad Pro 11 за 85 тысяч рублей. Цена установлена как начальная и за одну единицу.

Дата подачи заявки: с 3 июля по 8 августа. Спустя четыре дня после окончания их рассмотрят, 13 август пройдет аукцион.

По договору победитель должен будет доставить товар в течение 21 дня со времени заключения договора. А оплатить поставку заказчик должен в течение 15 дней с передачи товара.

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