Тюменский колледж закупает продукцию Apple на почти 5 млн рублей

Так, колледж закупает 11 Моноблоков Apple 21,5 и один моноблок Apple 27 за 290 тысяч рублей, один MacBook Pro 15 за 310 тысяч рублей, семь планшетов Apple iPad Pro 12,9 за 98 тысяч рублей и шесть планшетов Apple iPad Pro 11 за 85 тысяч рублей. Цена установлена как начальная и за одну единицу.