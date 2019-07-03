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Сын депутата из ХМАО и бывший студент ТюмГНГУ может стать главой Рослесхоза

3 июля 2019, 14:29
Фото: pixabay.com
Павел Семенов может занять пост руководителя Рослесхоза. В Федеральном агентстве лесного хозяйства обостряется борьба за кресло главы. Иван Валентик написал заявление об отставке.
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ХМАО

Помимо Семенова на пост претендуют заместитель министра лесной промышленности в Минпромторге Виктор Евтухов, сенатор Максим Кавджарадзе и Николая Николаев. Бюджет Рослесхоза в 2019 году может составить 50 млрд рублей.

Павел Семенов ранее занимал должности замов в Минприроды и Минсельхозе. Ему 42 года. Имеет два высших образования. В 1998 году он закончил Тюменский государственный нефтегазовый университет по специальности «маркетинг» и Тюменский международный институт экономики и права по специальности «бакалавр экономики». Через три года стал аспирантом Санкт-Петербургского государственного горного института имени Плеханова. В 2012 году он стал замминистра сельского хозяйства стране.

Его отец работает в должности председателя комитета думы ХМАО по законодательству.

Новому главе Рослесхоза придется решать масштабные задачи, связанные с лесной отраслью. Журналисты Znak.com полагают, что прошлый руководитель не смог справится с возложенными на него обязанностями и решил уйти в отставку.

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