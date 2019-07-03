Сын депутата из ХМАО и бывший студент ТюмГНГУ может стать главой Рослесхоза

Павел Семенов ранее занимал должности замов в Минприроды и Минсельхозе. Ему 42 года. Имеет два высших образования. В 1998 году он закончил Тюменский государственный нефтегазовый университет по специальности «маркетинг» и Тюменский международный институт экономики и права по специальности «бакалавр экономики». Через три года стал аспирантом Санкт-Петербургского государственного горного института имени Плеханова. В 2012 году он стал замминистра сельского хозяйства стране.