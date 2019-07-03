Суд ввел процедуру наблюдения в деле о банкротстве старейшей тюменской фабрики

В конце 2018 года налоговые инспекторы подали на ОАО в суд. Фабрика была должна ИФНС примерно 7 млн рублей. В течении 6 месяцев общий долг перед налоговой постепенно снижался и составил 4 млн рублей, однако судья принял решение начать процедуру наблюдения. За это время судебные заседания неоднократно переносились.