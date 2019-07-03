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Суд ввел процедуру наблюдения в деле о банкротстве старейшей тюменской фабрики

3 июля 2019, 10:18
Фото: pixabay.com
Арбитражный суд постановил ввести на ОАО «Ишимская обувная фабрика» процедуру наблюдения. Иск от ИФНС в отношении старейшей фабрики Тюменской области был удовлетворен.

Глава организации Виктор Степанов отметил, что предприятие не успело оформить сделку по продаже 700 соток из 2,5 гектаров принадлежавшей им земли для расчёта с контрагентами. Все необходимые документы не были приведены в соответствие.

В конце 2018 года налоговые инспекторы подали на ОАО в суд. Фабрика была должна ИФНС примерно 7 млн рублей. В течении 6 месяцев общий долг перед налоговой постепенно снижался и составил 4 млн рублей, однако судья принял решение начать процедуру наблюдения. За это время судебные заседания неоднократно переносились.

Ишимская фабрика - одно из старейших предприятий Тюменской области. На нем изготавливают служебную и детскую обувь.

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#Новости#Налоговая служба#Фабрика#Александр Мязин#Экономика
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