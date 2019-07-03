Суд ввел процедуру наблюдения в деле о банкротстве старейшей тюменской фабрики

Глава организации Виктор Степанов отметил, что предприятие не успело оформить сделку по продаже 700 соток из 2,5 гектаров принадлежавшей им земли для расчёта с контрагентами. Все необходимые документы не были приведены в соответствие.
В конце 2018 года налоговые инспекторы подали на ОАО в суд. Фабрика была должна ИФНС примерно 7 млн рублей. В течении 6 месяцев общий долг перед налоговой постепенно снижался и составил 4 млн рублей, однако судья принял решение начать процедуру наблюдения. За это время судебные заседания неоднократно переносились.
Ишимская фабрика - одно из старейших предприятий Тюменской области. На нем изготавливают служебную и детскую обувь.