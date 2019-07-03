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Монастырь в селе Чимеево полностью сгорел из-за кондиционера. Иконы спасти не удалось

3 июля 2019, 10:41
Фото: ВКонтакте
В церкви Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря произошел пожар. Очевидцы сообщают, что здание и находившиеся в ней иконы полностью сгорели.

Сообщается, что самой главной потерей для монастыря стала икона Пресвятой Богородицы и Богомладенца Христа. По информации МЧС РФ Курганской области, пожарники быстро прибыли на место ЧП и пытались потушить пламя. При этом здание было полностью охвачено огнём.

В ходе предварительного расследования специалисты заявили, что духовное здание могло загореться из-за неисправного кондиционера. Пламя быстро перекинулось на кровлю.

Монастырь был построен в 2002 году в селе Чимеево. По одной из легенд по реке Нияп против течения приплыла большая икона Пресвятой Богородицы и Богомладенца Христа. В результате на этом месте было решено строить монастырь. Реликвия хранилась там же.

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