Министр строительства выразил соболезнования в связи со смертью Игоря Шаповалова

Он отметил, что Игорь Шаповалов был выдающимся строителем, активным участником создания Западно-Сибирского нефтегазового комплекса, Почетным гражданином Тюменской области.
Владимир Якушев также отметил талант Игоря Шаповалова и напомнил, что он был рационализатором и изобретателем, лидером, который посвятил свою жизнь развитию Тюменской области.
Игорь Шаповалов принимал участие в обустройстве Шаимского и Самотлорского месторождений, строил города и поселки Югры и Ямала, преображал Тюмень, возглавил Совет ветеранов и много внимания уделял решению вопросов социальной защиты ветеранов и пенсионеров.
Владимир Якушев подчеркнул, что всем будет не хватать инициативности и преданности делу Игоря Шаповалова.
Отметим, что Игорь Шаповалов на протяжении 20 лет возглавлял совет директоров Запсибкомбанка, в котором некоторое время проработал глава Минстроя.