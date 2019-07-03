nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Министр строительства выразил соболезнования в связи со смертью Игоря Шаповалова

3 июля 2019, 05:15
Фото: сайт правительства Тюменской области
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев выразил соболезнования в связи со смертью Игоря Шаповалова.
Сюжет
Тюмень

Он отметил, что Игорь Шаповалов был выдающимся строителем, активным участником создания Западно-Сибирского нефтегазового комплекса, Почетным гражданином Тюменской области.

Владимир Якушев также отметил талант Игоря Шаповалова и напомнил, что он был рационализатором и изобретателем, лидером, который посвятил свою жизнь развитию Тюменской области.

Игорь Шаповалов принимал участие в обустройстве Шаимского и Самотлорского месторождений, строил города и поселки Югры и Ямала, преображал Тюмень, возглавил Совет ветеранов и много внимания уделял решению вопросов социальной защиты ветеранов и пенсионеров.

Владимир Якушев подчеркнул, что всем будет не хватать инициативности и преданности делу Игоря Шаповалова.

Отметим, что Игорь Шаповалов на протяжении 20 лет возглавлял совет директоров Запсибкомбанка, в котором некоторое время проработал глава Минстроя.

Материалы по теме
Ушел из жизни бывший председатель совета директоров «Запсибкомбанка»
#Новости#Почетный гражданин#Владимир Якушев#Тюменская область#Ветераны#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25