Местной власти нужно больше публичности в обсуждении общих дел с тюменцами

- Я прекрасно помню, когда вы были мэром Тюмени, а вы были избраны первым мэром нашего города. До этого был Геннадий Иванович Райков, но у него была должность - глава администрации города. Потом вы переехали в Москву, где работали в Совете Федерации в статусе сенатора, представляя там нашу область, и сейчас, когда вернулись в Тюмень, то какие изменения больше всего вам бросились в глаза? Что изменилось?
- В 1992 году я стал главой Тюмени и проработал до 2005 года. Возвращаясь в тот период времени, отмечаю, он мне приятен. Сейчас, то время, кажется,сложным, возможно, не таким радужным. Я помню тот период жизни, сейчас есть возможность проанализировать. Прихожу к выводу, команда города того времени многого достигла, но было и немало шагов непродуманных. Прежде всего, мое личное восприятие мэрства. Я профессиональный железнодорожник и имел на этой стезе серьезные карьерные успехи. Мне не исполнилось еще и 30 лет, а я был уже главным инженером на одном из крупнейших предприятий железнодорожного транспорта. В Тюмень я после окончания техникума был направлен по комсомольской путевке. В армии мы служили в железнодорожной бригаде. Кстати, с известным тюменским краеведом Александром Петрушиным.
- И вы пошли в железнодорожники, а Петрушин в ФСБ?
- Нет, было не так. Я не стал обучаться в школе младших офицеров. Потому что, если я пройду в ней обучение, то не смогу уволиться из армии и буду военнообязанным. Я уважительно отношусь к армии, но это не моя стезя. Я абсолютно мирный человек. Мне безразлично оружие, звание. Я готов защищать семью, Родину трудом, знаниями. Конечно, если бы пришлось, то и оружие бы применил. В 1968 году я три дня в полной экипировке, с карабином СКС и сухим пайком прождал на вокзале Тобольска отправки в одну из соцстран. Не случилось.Когда подходил срок моей демобилизации из железнодорожных войск, ко мне подошел начальник Тюменской дистанции пути Вениамин Григорьевич Беседин и предложил работу после окончания службы в армии. Я был командир взвода, укладывал стрелочные переводы на станции Войновка. Норма была – семь штук в неделю. План мы выполняли за шесть дней. А на седьмой у всех, кроме «нарядных» были увольнительные. И солдаты довольны.
И вот однажды мне Беседин привез ключи от квартиры. И сказал, если останешься – будешь здесь жить. На Войновке, улица Станционная, дом 2. Шесть квартир в доме. С русской печкой, две комнаты. Это было лето 1968 года. Я написал родителям письмо про то, что дают квартиру, если останусь. Я подошел к командиру, сказал, что нужно съездить домой, посоветоваться с родными. Мне дали неделю отпуска и я поехал на свою родину - в Брестскую область. Наша деревня находилась недалеко от города. Я подростком излазил все казематы Брестской крепости.
И отец мне сказал – останься. Меня сразу приняли мастером пути на станцию Тюмень. Я пошел проходить медицинскую комиссию, но меня забраковали. В армии я получил плеврит, когда наше подразделение дислоцировалось между Уватом и Сургутом, на станции Чумбулут. Комиссию не прошел, посадили в контору. Там стали заниматься рационализацией и изобретательством. Первый месяц прошел, нужно было семь предложений, а у меня два или три. Вызвали меня к начальству, так поддали, так сильно ругали. Вернулся, пришел к главному инженеру, спросил – что мне делать? Он отвечает – если никто не подает предложения – сам иди, ищи. И с этого момента я понял, что спасение утопающего - дело рук самого утопающего. Постепенно научился выполнять план. И еще запомнил слова нашего главного бухгалтера, когда подавал очередное предложение рационализаторское. Он сказал: я вам выписываю реальные деньги, но эффект от вашего рацпредложения условный. Поэтому если будете платить неправильно, то срок получите не условный, а вполне реальный. И я запомнил навсегда. В 1972 году я уже был главным инженером, а в 1980-м стал начальником дистанции пути.
- Нужны ли прямые выборы мэра?
- Киричук оказался за более чем четырехсотлетнюю историю первым и пока крайним избранным на прямых выборах главой Тюмени. Все дореволюционные главы города, и позже избирались по цензовому принципу. По депутатскому принципу, похожему на систему, которая сейчас действует.
- Может, вернуться к той системе, которая была?
- Я бы вернулся. Если мы признаем местное самоуправление как власть. Об этом говорит третья статья Конституции РФ. Граждане – это единственный источник власти. Они делегируют власть органам государственной власти, которая олицетворяется президентом и Федеральным Собранием. Противников избрания напрямую народом мэра не так много. И те, кто не высказываются на эту тему или уклончиво говорят – они за. У нас как принято? У нас инициатива должна проявиться снизу по просьбе сверху. (Смеется). Или по намеку сверху. Мы сидим и ждем: будет этот намек или нет. Наш президент детально знает вопросы местного самоуправления, Владимир Владимирович знает саму систему местного самоуправления, и он ее поддерживает. Вчитайтесь в его предложения: решения власть местная обязана принимать, только посоветовавшись с жителями! Это мы придумываем какие-то причины, чтобы не делать прямые выборы мэрам. Например, говорим – народ не созрел. Когда он созреет? Я по этому поводу вспоминаю анекдот. В «интересном» заведении построили бассейн. Сдают его, а председатель приемной комиссии спрашивает: почему в бассейне нет воды? Ему отвечают – так они плавать не умеют, вот когда научатся, тогда воду туда и запустим.
Аргументы противников сводятся к тому, что «непонятно кого выберут». Ну и что? Пусть люди самостоятельно определят, кого хотят, того и выберут. Я ездил на учебу в Германию и там сначала возражал, умничал: а почему «странного» депутата не отзываете? Они не могли понять мой вопрос, а зачем отзывать. Для того и выбрали, чтобы все сами поняли кого не надо выбирать, чтобы люди ответственно подходили к вопросу выбора и голосования. Думаю, придет время, и выборы мэров будут возвращены. И они будут прямые.
- Вы вернулись в Тюмень, вы депутат городской Думы, работа для вас привычна.
- Я продолжаю многогранную работу, не только депутатскую. Взаимодействую со сферой строительства и ЖКХ. Содействую работе попечительского совета национального фонда реформирования ЖКХ. Член комиссии в СРО Тюменской области. «Мой» губернатор – министр строительства и ЖКХ, и мне не безразлично, хочу, чтобы у него все получалось. Работаю с национальным объединением строителей, общаюсь со строителями многих регионов, обсуждаем проблемы, ищем решения. Все говорят, цены будут повышены на жилье. Но вы прокатитесь по городу и увидите, что в трети новостроек нет света в окнах. Цены будут расти, если мы не будем использовать в строительстве свои материалы, если будем возить сайдинг из-за границы, не научимся строить жилье под покупателя, исходя из его потребительских возможностей, минимизировать потери и т.д.
А вот это мой избирательный округ (подходит к карте). Вот фишки – зеленые, где мы решили вопросы, желтые - в стадии решения, а красные – это где пока мы не можем сдвинуть проблему с мертвой точки. В красных точках, что? В этой нужно сделать спортивную площадку, в другой проложить тротуар. Это мой Заречный микрорайон. В «заречных» плохо с ливневой канализацией, мало площадок для отдыха, прогулок, много неухоженных дворов. Управа ЦАО старается, обсуждают вопросы с жителями. Надеюсь ситуация будет улучшаться.
- Какие проблемы на ваш взгляд есть в городе?
- Все радуются парком Затюменским, а вы съездите в Метелево и предложите им поехать в этот эко-парк отдыхать. Что они вам скажут? Они мне сказали. Ты приезжай к нам на ПМЖ, а потом будешь учить нас как жить. Люди хотят, чтобы у них что-то делалось. Мы сейчас будем заниматься Южным микрорайоном или Алебашевский взять проект. На территории Южного пруда будет зона отдыха со спортивными снарядами, с лодочной станцией. И это очень хорошо. Но, кроме масштабных проектов нужны еще сотни две локальных маленьких проектов, которые бы поднимали у людей настроение уже сейчас. Мне говорят, что это просто трата денег, потому, что все равно будем переделывать. В данной ситуации нужно делать сейчас, а не ждать десять лет, когда к тебе придут с большим проектом. Я это намерен проводить в своем округе, надеюсь на понимание Р.Н. Кухарука. Контролирую реализацию президентских национальных проектов. Нашего округа № 10 - это касается напрямую.
- В городе существует проблема доступной среды. На многих надземных переходах нет адекватных подъемных устройств, а часто они совсем отсутствуют. Каждый год обещают, что сделают и так на протяжении уже 20 лет. Как быть инвалиду или девушке с коляской?
- Надо советоваться с людьми в каждом отдельном случае, что пытается администрация делать. Руслан Кухарук и Владислав Черкашин не стесняются этих встреч. Может быть их еще чаще и больше нужно проводить. Органы местного самоуправления созданы не для того, чтобы выполнять грандиозные государственные задачи, они созданы для выполнения чаяний жителей. Может быть, нам этого не хватает, но есть шаги к улучшению, которые не заметить нельзя. Вы ставите очень верные вопросы, и их прочитают и сделают выводы. Сейчас администрация реагирует моментально, и глава города, и его заместители. Причем, не вступают в такой «упертый» спор, а вникают и изучают, как это можно исправить. Я думаю, что наш город будет поворачиваться к людям. Меня раньше учили мои помощники, что я должен прислушиваться к мнению любого горожанина. И бомжа у помойки и академика за кафедрой. Ты должен все мнения знать, изучать, понимать и самое главное ты должен влюбиться в их мнение. Если ты будешь только сопротивляться, то ничего позитивного не произойдет. Все жители города имеют право на свое мнение. И депутат городской думы должен его знать, понимать и реагировать. Никогда не скрывать своей точки зрения. И только в этом диалоге должно родиться самое оптимальное решение. Я за диалог и положительные решения по их результатам.
- Степан Михайлович, не могу не спросить про ситуацию с велодорожками. Я, конечно, вторгаюсь здесь в Епархию депутата Юрия Баранчука, но, тем не менее, не могу вас не спросить. Строится много велодорожек, но как они используются? Есть рядом с велодорожкой тротуар для пешеходов, но бесстрашно и с упорством достойным лучшего применения мамы едут с колясками по велодорожке. Родители ведут детей по велодорожке. Возьми ты, отступи два шага в сторону. Нет, пусть собьют, но мы будем по ней двигаться. Как это регулировать? Когда велосипедист едет по дороге - не нравится водителям, едет по тротуару - возмущаются пешеходы. И когда ты приехал на велодорожку, то все равно свободно передвигаться по ней не можешь.
- Когда я слышал фразу - культура спасет мир, я раньше хихикал. А ведь – это правда. Сейчас, например, в той же Гилевской роще не увидите пьяных людей. Стыдно идти там с бутылкой пива, пить его, сидя на скамейке. Сегодня нет того, что мы раньше часто наблюдали. Мат уменьшился. Девчат сейчас, замечаю курят больше, чем парней. Для Тюмени и для многих российских городов – велодорожка – это пока какой-то нонсенс для людей. Как она появилась, для чего? Им кажется, что это тоже самое, как места для инвалидов. Многим кажется, что это неправильно, что их много. Для чего их так много делают? А для того, чтобы гарантировать этому человеку. Вот, культура вождения автомобиля, она исправляется слабо. Считается круто, когда человек резче повернет на дороге, газанет. Может повесить на дорогах плакаты, что так только дураки ездят? Не знаю. Я думаю, что это от культуры общения.
- Может, это завести в правовую плоскость, ужесточить наказание? Сделать как в Дании, например. Ввести большие штрафы?
- Если я получу телевизионный или радийный эфир, то я посвящу пару минут для обращения с призывом, чтобы мы были взаимовежливы. Многое предлагается переводить в правовую плоскость, наверное, что-то надо, в том числе и здесь. Наверное, есть пробелы. Велодорожки должны стать способом отдыха, а не травм. И мы с Юрием Баранчуком обязательно подумаем, что можно здесь сделать.
- У вас есть собака?
- Нет, у нас всегда были коты. Белый сначала, пушистый, а потом рыжий. Пусть простит меня Анатолий Борисович, его звали Чубайс. Кот пришел к нам, когда мы строили дом. И его так назвали строители, я спросил – а за что? Ответили – кусает сзади, за ноги. Сам Анатолий Борисович мне представлялся интеллигентным человеком. Его можно не любить, но в грамотности ему не откажешь. Мне приходилось с ним общаться, очень толковый человек и мощный администратор. Кот жил у нас долго и был очень преданный. Четырнадцатилетнее моё сенаторство не давало заводить нам животное. Брать в дом питомца – очень ответственное дело. Мы в ответе за тех, кого приручили. Это не только о животных. И здесь не всегда помогут разные «зооняни».
- Я почему спросил? У нас есть проблема с бродячими животными. Откуда они берутся? Оттого, что их просто выбрасывают на улицу. Как с ними бороться? Мы строим питомники, стерилизуем, снова выпускаем и они кусают прохожих. Может ужесточить ответственность хозяев за своих животных как в Европе, где большие штрафы, где поголовная регистрация и учет?
- В этой ситуации, привязываясь к правилам благоустройства, куда входит и этот раздел, нам надо будет его совершенствовать. Я – за ужесточение. Просто так для игрушки ребенку – нельзя относиться. Если вы на это решились, то должны понимать, что вы мама и папа этого животного до последнего дня его жизни.
- Что нужно в городе еще сделать?
- В городе нужно укреплять взаимодействие населения и органов власти. Президент в этом отношении показывает пример. И встречи с журналистами, и встречи с жителями, то с общественностью, то с волонтерами. Он для чего это проводит? Для того, чтобы мы местные чиновники, депутаты на своих локальных участках проводили такие же встречи, слышали жителей и реагировали. Меньше заумных иностранных слов, больше простых, мелких, но понятных жителям дел, лучше совместных. Поэтому органам местного самоуправления нужно больше публичности, больше участия в обсуждении общих дел.
Пусть слушающий да услышит! И совместно обсудив - действуют. Взаимопонимание, взаимодействие, взаимоподдержка местной власти и жителей – залог решения вопросов по созданию комфортной среды обитания. Верю в успех жителей родной, любимой Тюмени. Всем удачи!