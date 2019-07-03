Местной власти нужно больше публичности в обсуждении общих дел с тюменцами

- Надо советоваться с людьми в каждом отдельном случае, что пытается администрация делать. Руслан Кухарук и Владислав Черкашин не стесняются этих встреч. Может быть их еще чаще и больше нужно проводить. Органы местного самоуправления созданы не для того, чтобы выполнять грандиозные государственные задачи, они созданы для выполнения чаяний жителей. Может быть, нам этого не хватает, но есть шаги к улучшению, которые не заметить нельзя. Вы ставите очень верные вопросы, и их прочитают и сделают выводы. Сейчас администрация реагирует моментально, и глава города, и его заместители. Причем, не вступают в такой «упертый» спор, а вникают и изучают, как это можно исправить. Я думаю, что наш город будет поворачиваться к людям. Меня раньше учили мои помощники, что я должен прислушиваться к мнению любого горожанина. И бомжа у помойки и академика за кафедрой. Ты должен все мнения знать, изучать, понимать и самое главное ты должен влюбиться в их мнение. Если ты будешь только сопротивляться, то ничего позитивного не произойдет. Все жители города имеют право на свое мнение. И депутат городской думы должен его знать, понимать и реагировать. Никогда не скрывать своей точки зрения. И только в этом диалоге должно родиться самое оптимальное решение. Я за диалог и положительные решения по их результатам.