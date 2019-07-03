Как добраться до Тугулыма и обратно на велосипеде без риска для жизни

Ищу магазин, нужно пополнить запас воды. Но никаких признаков жизни в Лучинкино не видно. Свернул на другую улицу, а вот и первые жители: две бабушки, сидящие на скамейке возле дома. Спрашиваю, магазин у вас есть? Отвечают с гордостью — «конечно». «А где он?». «Назад нужно вернуться, вы не туда повернули». «А до Тугулыма сколько еще километров?» «Семь еще». Сердце наполняется счастьем, всего семь. Теперь точно доеду.