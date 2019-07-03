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Как добраться до Тугулыма и обратно на велосипеде без риска для жизни

3 июля 2019, 03:30
Фото: «Наш город»
Доехать на велосипеде до Тугулыма можно и без риска для жизни. Просто двигаться нужно не по шоссе, а параллельной дорогой. Правда, добрую половину пути вам придется передвигаться по полевым дорогам. Журналист «Нашего города» сделал это. Туда и обратно получилось полторы сотни километров.
Сюжет
Тюмень

Старт в 12.30. Добраться на велосипеде до Тугулыма получилось не с первого раза. Попытки предпринимались и раньше, но дождливая погода и размытые дороги останавливали на полпути. По трассе двигаться на байке — удовольствие ниже среднего, если вы, конечно, не передвигаетесь организованной группой профессионалов.

Фото: «Наш город»

Самый оптимальный маршрут от дома лежит через поселок Комарово. Заезжаем с Червишевского тракта и дальше крутим педали по полям, через Дударева, Дербыши и поселок Московский. Там полевыми дорогами прорываемся на твердое дорожное покрытие в нескольких километрах от Посохово и дальше практически до села Ушаково асфальт. Проезжаем Гусево, Зубарево, Перевалово. Привычный маршрут пролетает с закрытыми глазами.

Фото: «Наш город»
Фото: «Наш город»

Воздух, солнце и минимальное количество автомобилей, встречающихся по пути, делает поездку комфортной и расслабляющей. Мозг отдыхает от городской суеты, истеричных клаксонов и русского рэпа, вырывающегося из открытых окон автомобиля.

Фото: «Наш город»

После Ушакова асфальт заканчивается, и дальше к Успенке ведет лесная дорога. Местами, особенно на выезде, огромные колеи и грязь. Пробраться можно по тянущейся метров пятьсот тропинке вдоль основной трассы. Не вся дорога идеальна, то тут, то там размытые участки: приходится велосипед тащить на себе.

Фото: «Наш город»

И вот мы в последнем селе Тюменского района, дальше — Свердловская область. Первое за Успенкой село в сторону Екатеринбурга — Мальцево. Здесь самый трудный участок, больше велосипед едет на тебе, чем ты на нем. Дорога через каждые сто метров размыта обильными осадками. Но нас, упорных велосипедистов не остановить.

Фото: «Наш город»
Фото: «Наш город»

Ближе к Мальцево дорога приобретает сносный характер. Вот и село, возле домов припаркованы автомобили — все с тюменскими номерами. Та же картина и в Лучинкино. На глаза попалась только одна машина с обозначением региона — 96. В ближайших селах к Тюмени проживает много наших земляков. Здесь можно купить участок и дом дешевле.

Фото: «Наш город»

Благоустройство деревень Свердловской области заметно отличается от тюменских. Много заброшенных домов и заросших бурьяном огородов. Самый большой перегон — от Мальцево до Лучинкино.

Фото: «Наш город»

Ищу магазин, нужно пополнить запас воды. Но никаких признаков жизни в Лучинкино не видно. Свернул на другую улицу, а вот и первые жители: две бабушки, сидящие на скамейке возле дома. Спрашиваю, магазин у вас есть? Отвечают с гордостью — «конечно». «А где он?». «Назад нужно вернуться, вы не туда повернули». «А до Тугулыма сколько еще километров?» «Семь еще». Сердце наполняется счастьем, всего семь. Теперь точно доеду.

Бабушки узнают, что еду я из Тюмени, и восклицают: «О, господи», осеняя себя троекратно крестным знамением! Желают благополучной дороги. Бабули не знают, что мне еще сегодня возвращаться обратно.

Фото: «Наш город»

Семь километров, дорога через поля довольно комфортная. Глухомань, ни души, если, конечно, не считать в паре километров параллельной трассы Тюмень — Екатеринбург.

И вот на горизонте показались вышки мобильных операторов связи — Тугулым. Цель достигнута. Выезжаю на улицу Ленина, первая достопримечательность — местное отделение полиции. А где магазин? Сворачиваю с улицы вождя мирового пролетариата налево и — вот оно, счастье. Полтора литра воды — мол, до Тюмени хватит.

Фото: «Наш город»
Фото: «Наш город»
Фото: «Наш город»

«Ну, ну — говорит продавщица продмага. — На велосипеде из Тюмени доехали?». «А что тут невероятного?» — отвечаю.

Фото: «Наш город»

Подкрепившись мороженым, приступаю к осмотру местной среды обитания. Тихо, уютно, картофель растет в центре поселка. Есть даже автобусные остановки. Местное здание районного суда, а как без него? Вдалеке — многоэтажки. Рядом с ними стадион, здесь молодежь играет в футбол или просто гоняет мяч – так и не понял. Параллельно с ними пенсионеры упражняются в скандинавской ходьбе, ныне популярном виде физических нагрузок. Детский сад замер в ожидании детворы: сегодня воскресенье.

На часах 18.15, отправляюсь в обратный путь. Рассчитываю добраться до полуночи. Так и вышло — без десяти минут, как стрелки начнут отсчитывать новый день, поворачиваю ключ в замочной скважине своей квартиры.

Итого: 150 километров, 11 часов в пути и море удовольствия.

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