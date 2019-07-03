Как добраться до Тугулыма и обратно на велосипеде без риска для жизни

Старт в 12.30. Добраться на велосипеде до Тугулыма получилось не с первого раза. Попытки предпринимались и раньше, но дождливая погода и размытые дороги останавливали на полпути. По трассе двигаться на байке — удовольствие ниже среднего, если вы, конечно, не передвигаетесь организованной группой профессионалов.
Самый оптимальный маршрут от дома лежит через поселок Комарово. Заезжаем с Червишевского тракта и дальше крутим педали по полям, через Дударева, Дербыши и поселок Московский. Там полевыми дорогами прорываемся на твердое дорожное покрытие в нескольких километрах от Посохово и дальше практически до села Ушаково асфальт. Проезжаем Гусево, Зубарево, Перевалово. Привычный маршрут пролетает с закрытыми глазами.
Воздух, солнце и минимальное количество автомобилей, встречающихся по пути, делает поездку комфортной и расслабляющей. Мозг отдыхает от городской суеты, истеричных клаксонов и русского рэпа, вырывающегося из открытых окон автомобиля.
После Ушакова асфальт заканчивается, и дальше к Успенке ведет лесная дорога. Местами, особенно на выезде, огромные колеи и грязь. Пробраться можно по тянущейся метров пятьсот тропинке вдоль основной трассы. Не вся дорога идеальна, то тут, то там размытые участки: приходится велосипед тащить на себе.
И вот мы в последнем селе Тюменского района, дальше — Свердловская область. Первое за Успенкой село в сторону Екатеринбурга — Мальцево. Здесь самый трудный участок, больше велосипед едет на тебе, чем ты на нем. Дорога через каждые сто метров размыта обильными осадками. Но нас, упорных велосипедистов не остановить.
Ближе к Мальцево дорога приобретает сносный характер. Вот и село, возле домов припаркованы автомобили — все с тюменскими номерами. Та же картина и в Лучинкино. На глаза попалась только одна машина с обозначением региона — 96. В ближайших селах к Тюмени проживает много наших земляков. Здесь можно купить участок и дом дешевле.
Благоустройство деревень Свердловской области заметно отличается от тюменских. Много заброшенных домов и заросших бурьяном огородов. Самый большой перегон — от Мальцево до Лучинкино.
Ищу магазин, нужно пополнить запас воды. Но никаких признаков жизни в Лучинкино не видно. Свернул на другую улицу, а вот и первые жители: две бабушки, сидящие на скамейке возле дома. Спрашиваю, магазин у вас есть? Отвечают с гордостью — «конечно». «А где он?». «Назад нужно вернуться, вы не туда повернули». «А до Тугулыма сколько еще километров?» «Семь еще». Сердце наполняется счастьем, всего семь. Теперь точно доеду.
Бабушки узнают, что еду я из Тюмени, и восклицают: «О, господи», осеняя себя троекратно крестным знамением! Желают благополучной дороги. Бабули не знают, что мне еще сегодня возвращаться обратно.
Семь километров, дорога через поля довольно комфортная. Глухомань, ни души, если, конечно, не считать в паре километров параллельной трассы Тюмень — Екатеринбург.
И вот на горизонте показались вышки мобильных операторов связи — Тугулым. Цель достигнута. Выезжаю на улицу Ленина, первая достопримечательность — местное отделение полиции. А где магазин? Сворачиваю с улицы вождя мирового пролетариата налево и — вот оно, счастье. Полтора литра воды — мол, до Тюмени хватит.
«Ну, ну — говорит продавщица продмага. — На велосипеде из Тюмени доехали?». «А что тут невероятного?» — отвечаю.
Подкрепившись мороженым, приступаю к осмотру местной среды обитания. Тихо, уютно, картофель растет в центре поселка. Есть даже автобусные остановки. Местное здание районного суда, а как без него? Вдалеке — многоэтажки. Рядом с ними стадион, здесь молодежь играет в футбол или просто гоняет мяч – так и не понял. Параллельно с ними пенсионеры упражняются в скандинавской ходьбе, ныне популярном виде физических нагрузок. Детский сад замер в ожидании детворы: сегодня воскресенье.
На часах 18.15, отправляюсь в обратный путь. Рассчитываю добраться до полуночи. Так и вышло — без десяти минут, как стрелки начнут отсчитывать новый день, поворачиваю ключ в замочной скважине своей квартиры.
Итого: 150 километров, 11 часов в пути и море удовольствия.