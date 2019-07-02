Ваши цели реальны! Как улучшить свою физическую форму за лето?

Тренажерные залы в обоих клубах «GEOsport» – просторные, прохладные и оснащены современным оборудованием. Это значит, что стоять в очереди на свой подход или выполнять упражнения на тренажере «с пробегом» точно не придется. К тому же, зал на Эрвье может похвастаться стильным лофт-интерьером, тренировки в котором стоят всего от 750 рублей в месяц! А добавить эффекта силовым тренировкам поможет спортивное меню фитнес-баров и спортивный массаж, выполняемый в «GEOsport» опытными профессионалами.