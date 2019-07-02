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В Иркутскую область забросили военных медиков и вертолеты ЦВО

2 июля 2019, 06:15
Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
В город Тулун Иркутской области прибыл командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин. Он будет руководить группировкой сил и средств, оказывающей помощь гражданскому населению, пострадавшему от последствий паводка в регионе.

Также в Иркутскую область прибыли военные инженеры, медики, специалисты материально-технического обеспечения, тяжелая техника, в том числе плавающие транспортеры, вертолеты и самолет Ан-12, с помощью которых будут эвакуировать людей из зоны паводка, а также пострадавших.

Воздушную разведку будут вести с задействованием беспилотных летательных средств.

Паводок в Иркутской области начался 25 июня. От наводнения пострадали несколько десятков населенных пунктов, под воду ушли тысячи жилых домов и приусадебных участков. Более 150 человек получили различные травмы, 12 человек погибли.

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