В Иркутскую область забросили военных медиков и вертолеты ЦВО

Также в Иркутскую область прибыли военные инженеры, медики, специалисты материально-технического обеспечения, тяжелая техника, в том числе плавающие транспортеры, вертолеты и самолет Ан-12, с помощью которых будут эвакуировать людей из зоны паводка, а также пострадавших.