В Иркутскую область забросили военных медиков и вертолеты ЦВО

Также в Иркутскую область прибыли военные инженеры, медики, специалисты материально-технического обеспечения, тяжелая техника, в том числе плавающие транспортеры, вертолеты и самолет Ан-12, с помощью которых будут эвакуировать людей из зоны паводка, а также пострадавших.
Воздушную разведку будут вести с задействованием беспилотных летательных средств.
Паводок в Иркутской области начался 25 июня. От наводнения пострадали несколько десятков населенных пунктов, под воду ушли тысячи жилых домов и приусадебных участков. Более 150 человек получили различные травмы, 12 человек погибли.