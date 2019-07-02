Ушел из жизни бывший председатель совета директоров «Запсибкомбанка»

Игорь Александрович ранее возглавлял совет директоров «Запсибкомбанка». На этом посту он проработал почти двадцать лет.
Игорь Шаповалов родился в 1932 году в Маджелисе Кайтагского района Дагестанской АССР. Работал штурвальным в колхозе «Большевик» села Большой Карай, слесарем на строительстве Больше-Карайской ГЭС.
Занимал должность заместителя начальника спецуправления Главтюменьнефтегазстроя. Позже был назначен первым секретарем Тюменского горкома КПСС. Много сил отдал обустройству месторождений нефти и газа Севера Тюменской области.
За многолетний доблестный труд ему была присуждена Ленинская премия и звание Почетного строителя России.
Игорь Александрович был награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени и званием Почетный гражданин ЯНАО.
Редакция «Нашего города» выражает искренние соболезнования родным и близким Игоря Александровича Шаповалова.