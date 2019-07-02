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Ушел из жизни бывший председатель совета директоров «Запсибкомбанка»

2 июля 2019, 12:06
Фото: сайт правительства Тюменской области
Скончался почетный гражданин Тюменской области, председатель областного совета ветеранов труда, войны и правоохранительных органов Игорь Шаповалов.
Сюжет
Тюмень

Игорь Александрович ранее возглавлял совет директоров «Запсибкомбанка». На этом посту он проработал почти двадцать лет.

Игорь Шаповалов родился в 1932 году в Маджелисе Кайтагского района Дагестанской АССР. Работал штурвальным в колхозе «Большевик» села Большой Карай, слесарем на строительстве Больше-Карайской ГЭС.

Занимал должность заместителя начальника спецуправления Главтюменьнефтегазстроя. Позже был назначен первым секретарем Тюменского горкома КПСС. Много сил отдал обустройству месторождений нефти и газа Севера Тюменской области.

За многолетний доблестный труд ему была присуждена Ленинская премия и звание Почетного строителя России.

Игорь Александрович был награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени и званием Почетный гражданин ЯНАО.

Редакция «Нашего города» выражает искренние соболезнования родным и близким Игоря Александровича Шаповалова.

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