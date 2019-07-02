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Тобольский депутат извинился перед хозяйкой приюта для собак

2 июля 2019, 07:01
Фото: pixabay.com
Депутат Тобольской городской думы Олег Подковыров извинился за конфликт с приютом для бездомных собак. Ранее он настаивал, что питомник необходимо ликвидировать.

В своем заявлении Олег Подковыров сообщил, что питомник начнут ликвидировать с августа текущего года. Поводом для этого, по его словам, стали жалобы горожан. Тоболякам надоело, что собаки мешают им жить. Также они рассказывали, что собак содержат ненадлежащим образом.

Хозяйка приюта Елена Распутина в свою очередь пояснила, что в приюте обитают 70 питомцев. Животные находятся вдали от жилых домов за высокой оградой, а само заведение располагается на муниципальной земле.

После этого Олег Подковыров опубликовал в социальной сети сообщение, в котором рассказал, что сроки закрытия приюта были им указаны в ультимативной и жесткой форме, чего делать не следовало. Также он извинился за это перед волонтерами.

В администрации Тобольска, комментируя ситуацию, пояснили, что собачий приют в ближайшее время останется на прежнем месте и пока его сносить не планируют.

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#Новости#Приют безнадзорных животных#Тюменская область#Тобольск#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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