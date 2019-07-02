Стали известны подробности ликвидации НАО «СибНАЦ» от сотрудников организации

С 26 июня сотрудникам НАО отключили интернет. В настоящее время идёт сбор учетных данных о наличии имущественных ценностей в старейшей организации Тюменской области.
На предприятии действует приказ о мерах по сохранению имущества организации за подписью Дмитрия Бабича. Из него следует, что забрать с работы личные вещи можно по письменному разрешению. Документ усиливает контроль за соблюдением трудового распорядка и ряд еженедельных отчетов.
На данный момент предприятие находится в стадии ликвидации. Общая задолженность компании превышает 58 млн рублей. За последние три года «СибНАЦ» постоянно получал иски о признании его банкротом, но до февраля 2019 года оплачивал задолженности. Несколько месяцев назад руководство погасило перед сотрудниками многомиллионную задолженность. На выплаты было направленно 60 млн рублей. В фирме работает почти 500 человек.