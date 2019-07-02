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Стали известны подробности ликвидации НАО «СибНАЦ» от сотрудников организации

2 июля 2019, 13:28
Фото: pixabay.com
Сотрудники НАО «СибНАЦ» сообщают об отключении интернета и переписи всех инвентарных объектов. Предприятие с 20 июня находится в стадии ликвидации.
Сюжет
Тюмень

С 26 июня сотрудникам НАО отключили интернет. В настоящее время идёт сбор учетных данных о наличии имущественных ценностей в старейшей организации Тюменской области.

На предприятии действует приказ о мерах по сохранению имущества организации за подписью Дмитрия Бабича. Из него следует, что забрать с работы личные вещи можно по письменному разрешению. Документ усиливает контроль за соблюдением трудового распорядка и ряд еженедельных отчетов.

На данный момент предприятие находится в стадии ликвидации. Общая задолженность компании превышает 58 млн рублей. За последние три года «СибНАЦ» постоянно получал иски о признании его банкротом, но до февраля 2019 года оплачивал задолженности. Несколько месяцев назад руководство погасило перед сотрудниками многомиллионную задолженность. На выплаты было направленно 60 млн рублей. В фирме работает почти 500 человек.

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#Новости#СибНАЦ#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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