Минобороны: из-за возгорания глубоководного аппарата погибли 14 моряков-подводников

В СМИ отмечают, что инцидент произошел 1 июля. Аппарат изучал дно мирового океана в интересах ВМФ.
В результате ЧП военнослужащие погибли из-за отравления продуктами горения. Аппарат находится на базе Североморск.
В настоящий момент о причинах происшествия ничего неизвестно. Расследованием руководит главнокомандующий ВМФ Николай Евменов.
Ранее, в марте, Минобороны подтвердили гибель трёх военных в Сирии в феврале. Их тела доставили в Россию. Изначально сообщалось, что военнослужащие пропали без вести. В их розыске были задействованы солдаты сухопутных войск.
Через несколько недель пропавших удалось обнаружить. В рамках спецоперации ВКС причастная к нападению группа из 30 человек была ликвидирована.