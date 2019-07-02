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Минобороны: из-за возгорания глубоководного аппарата погибли 14 моряков-подводников

2 июля 2019, 14:28
Фото: pixabay.com
Минобороны сообщает о гибели 14 моряков-подводников ВМФ из-за возгорания на научно-исследовательском глубоководном аппарате. На данный момент готовится список погибших.

В СМИ отмечают, что инцидент произошел 1 июля. Аппарат изучал дно мирового океана в интересах ВМФ.

В результате ЧП военнослужащие погибли из-за отравления продуктами горения. Аппарат находится на базе Североморск.

В настоящий момент о причинах происшествия ничего неизвестно. Расследованием руководит главнокомандующий ВМФ Николай Евменов.

Ранее, в марте, Минобороны подтвердили гибель трёх военных в Сирии в феврале. Их тела доставили в Россию. Изначально сообщалось, что военнослужащие пропали без вести. В их розыске были задействованы солдаты сухопутных войск.

Через несколько недель пропавших удалось обнаружить. В рамках спецоперации ВКС причастная к нападению группа из 30 человек была ликвидирована.

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#Новости#Минобороны#Моряки#Александр Мязин#Происшествия
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