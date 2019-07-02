Кто стоит на страже суставов? Коротко о главном

Слово «хондропротектор» берет свое название в греческом языке и переводится «защищающий хрящ». Хондропротекторы включают вещества, стоящие на страже разрушения сустава. Чаще всего это — хондроитин и глюкозамин. Они бывают животного происхождения (получаемые их хряща животных и рыб), или синтезированные, очищенные.
Помимо препаратов с хондроитином и глюкозамином, есть препараты, которые имеют в своем составе дополнительно обезболивающие вещества. (Так называемые НПВС — нестероидные противовоспалительные средства). Такие препараты быстрее снимают боль, возникающую из-за нарушений сустава. Но нужно учитывать, что долго принимать такие препараты нельзя. Они сильно влияют на работу желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы. При этом есть природные вещества, которые по своему обезболивающему действию не уступают НПВС, но более безопасны для длительного приема. К таким веществам относят, например, корень гарпагофитума. Европейские клинические исследования доказывают, что обезболивание с его помощью уже через три недели сравнимы с обезболиванием НПВС. При этом число возможных нежелательных явлений на гарпагофитуме значимо меньше.
Говоря о защите суставов, все врачи в первую очередь обращают внимание на образ жизни человека. Ведь многие проблемы можно решить, если вовремя скорректировать свои повседневные привычки. В первую очередь это касается питания. Лишний вес давит на суставы, повышает нагрузку на них и приводит к раннему разрушению. Как вариант, эксперты ссылаются на средиземноморскую диету. При серьезных проблемах с весом лучше обратиться к диетологу.
Также важное значение имеет сбалансированная физическая нагрузка. Если это комплекс общих упражнений для ежедневной 15-минутной гимнастики, то главное правило – не через силу. Если же вы занимаетесь физическими упражнениями, не ограничиваясь утренней зарядкой, то здесь нужно учитывать текущее состояние суставов. Если болевых ощущений нет, то важно позаботиться, чтобы их не было и далее. Например, если речь идёт о беге (как для удовольствия, так и для серьезных тренировок), необходимостью становится хорошая амортизация. Как правило, бегуны-любители предпочитают бегать по асфальту. Каждое соприкосновение с такой жесткой поверхностью влияет на суставы ног и позвоночник. Если Вы неправильно выберете кроссовки, то бег ваш будет неестественным, губительным для суставов. Несколько советов, чтобы этого избежать:
Если же неприятные ощущения уже беспокоят, то нужно укреплять беспокоящий сустав:
Сегодня бытует мнение, что хондропротекторы не эффективны. Эту информацию можно найти как в российских (например, этой теме было посвящено несколько выпусков передачи «Жить здорово» с Еленой Малышевой), так и в зарубежных источниках. Чаще всего неэффективность связывают с тем, что хондропротектор не восстанавливает разрушения в суставе. Но при этом, если вернуться к значению слова «Хондропротектор», становится понятно, что данные средства и не обязаны «восстанавливать». Они призваны защищать от разрушения. И с этой задачей они доказано справляются. Например, хондропротекторы в виде уколов, согласно европейским рекомендациям (ESCEO - Европейское общество по клиническим и экономическим аспектам остеопороза и остеоартрита), являются начальным этапом лечения больного сустава. Если же производитель хондропротектора декларирует в рекламе «восстановление сустава», то это только маркетинговый ход. Будьте бдительны.
Также необходимо помнить, что эффективность хондропротекторов напрямую зависит от соблюдения режима приема препаратов. Терапия длительная и нельзя бросать прием препарата после первых признаков улучшения.
Современные хондропротекторы предлагаются в очень широком спектре форм применения. Какой выбор будет правильным зависит от текущего состояния сустава и от состояния здоровья в целом. Поэтому без рекомендации врача (терапевта, невролога, ревматолога) не обойтись.
Инъекционные (то, что нужно ввести шприцом, сделать укол). Самая высокая проникаемость в заболевший сустав и хрящ. Максимально быстрый эффект. Именно с них европейские рекомендации советуют начинать лечение при выявлении нарушений в суставах.
Пероральные (то, что нужно съесть: пилюли, таблетки, капсулы). Биодоступность (проникаемость действующего вещества в заболевший орган) значительно выше, чем у наружных средств, но ниже, чем у инъекционных. Нужно иметь в виду, что все пероральные формы хондропротекторов в ближайшем будущем в РФ будут называться биологически активными добавками. Это не значит, что все они признаны неэффективными. Данная мера принимается для гармонизации с нормами европейской фармакопеи.
Наружные средства (мази, кремы, гели). Сами по себе редко демонстрируют хороший результат. Чаще рекомендуется использовать в комплексе с другими средствами и методами. Все дело в размере молекулы действующего вещества. Всасывание активных компонентов через кожу ограничено. Поэтому данный вид препаратов применяется чаще всего как вспомогательное средство к пероральному или инъекционному методам.
Нужно помнить, что хондропотекторы — средства длительного применения. Ведь их задача не просто снять боль, а защитить сустав, улучшить его состояние. Это касается всех форм хондропротекторов: и капсул, и уколов, и мази. Нужно учитывать, что обезболивающий эффект от хондропротекторов наступает не сразу (даже если в составе есть НПВС). Говорить об эффективности того или иного хондропротектора можно не раньше, чем через три недели. При этом большинство клиницистов рекомендуют повторять курсы лечения один раз в полгода. Это важно для обеспечения накопительного эффекта, для наиболее длительной защиты суставов от разрушения. При этом можно чередовать лечение разными формами: например, сначала уколы и мазь, потом капсулы или таблетки. Сегодня и отечественные производители могут предложить полную линейку различных форм хондропротекторов, например Мукосат.
Но решение о последовательности и о режиме лечения должен принимать врач.
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