Кто стоит на страже суставов? Коротко о главном

Нужно помнить, что хондропотекторы — средства длительного применения. Ведь их задача не просто снять боль, а защитить сустав, улучшить его состояние. Это касается всех форм хондропротекторов: и капсул, и уколов, и мази. Нужно учитывать, что обезболивающий эффект от хондропротекторов наступает не сразу (даже если в составе есть НПВС). Говорить об эффективности того или иного хондропротектора можно не раньше, чем через три недели. При этом большинство клиницистов рекомендуют повторять курсы лечения один раз в полгода. Это важно для обеспечения накопительного эффекта, для наиболее длительной защиты суставов от разрушения. При этом можно чередовать лечение разными формами: например, сначала уколы и мазь, потом капсулы или таблетки. Сегодня и отечественные производители могут предложить полную линейку различных форм хондропротекторов, например Мукосат.