Элитной комнатой в колонии ИК-1 мог пользоваться осужденный за нападения на таксистов

Осужденный мог участвовать в нападении на таксистов в Тюмени. Он мог использовать часть выделенных ему комнат в колонии, чтобы сдавать другим осужденным по 10 тыс. рублей в месяц.
Предполагается, что до 2018 года в апартаментах проживал другой авторитет, который уже вышел на свободу. В результате место освободилось для других заключенных.
Отмечается, что элитная комната в ИК-1 появилась давно.
28 июня СКР сообщил о задержании начальника колонии Игоря Чурсина по подозрению в получении крупной взятки. Отмечается, что с марта 2018 года по май 2019 он получал каждый месяц по 100 тыс. рублей за предоставление комфортных условий для заключенного в одном из помещений цеха.