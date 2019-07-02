Элитной комнатой в колонии ИК-1 мог пользоваться осужденный за нападения на таксистов

28 июня СКР сообщил о задержании начальника колонии Игоря Чурсина по подозрению в получении крупной взятки. Отмечается, что с марта 2018 года по май 2019 он получал каждый месяц по 100 тыс. рублей за предоставление комфортных условий для заключенного в одном из помещений цеха.