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Элитной комнатой в колонии ИК-1 мог пользоваться осужденный за нападения на таксистов

2 июля 2019, 12:45
Фото: СКР
По данным ряда СМИ, элитной комнатой в колонии ИК-1 в областной столице мог пользоваться Руслан Б. В. За это он платил начальнику колонии по 100 тыс. рублей в месяц.
Сюжет
Тюмень

Осужденный мог участвовать в нападении на таксистов в Тюмени. Он мог использовать часть выделенных ему комнат в колонии, чтобы сдавать другим осужденным по 10 тыс. рублей в месяц.

Предполагается, что до 2018 года в апартаментах проживал другой авторитет, который уже вышел на свободу. В результате место освободилось для других заключенных.

Отмечается, что элитная комната в ИК-1 появилась давно.

28 июня СКР сообщил о задержании начальника колонии Игоря Чурсина по подозрению в получении крупной взятки. Отмечается, что с марта 2018 года по май 2019 он получал каждый месяц по 100 тыс. рублей за предоставление комфортных условий для заключенного в одном из помещений цеха.

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#Новости#Квартирант#Исправительная колония#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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