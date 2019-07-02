Договор о подключении тепла в ЖК «Славутич» пока не подписан

Данную бумагу строительная компания рассчитывала подписать еще 1 июля. Напомним, ТЭС не может сдать в эксплуатацию дом ГП-2 в ЖК «Славутич» по адресу ул. 50 лет Октября, 75, к.1 из-за проблем с подключением отопления. Как ранее рассказывал на встрече с дольщиками Виктор Павлович, замдиректора застройщика, это происходит из-за не до конца подготовленных «Тюменскими моторостроителями» документов.