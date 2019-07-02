nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Договор о подключении тепла в ЖК «Славутич» пока не подписан

2 июля 2019, 12:33
Фото: «НашГород»
Трехсторонний договор между застройщиком «Тюменьэнергострой», «Тюменскими моторостроителями» и УСТЭК, который должен определить сроки сдачи дома ГП-2 в ЖК «Славутич», пока так и не подписан.

Данную бумагу строительная компания рассчитывала подписать еще 1 июля. Напомним, ТЭС не может сдать в эксплуатацию дом ГП-2 в ЖК «Славутич» по адресу ул. 50 лет Октября, 75, к.1 из-за проблем с подключением отопления. Как ранее рассказывал на встрече с дольщиками Виктор Павлович, замдиректора застройщика, это происходит из-за не до конца подготовленных «Тюменскими моторостроителями» документов.

«Договор еще не подписан, но мы рассчитываем завершить работу с бумагами в ближайшие дни», – рассказал Михаил Слюнчев, замдиректора ТЭС.

Отдельно отметим, что директора компании «Тюменские моторостроители» в эти дни не было в областной столице. По информации предприятия, он прибудет в Тюмень завтра, 3 июля.

Материалы по теме
Известный тюменский застройщик не может сдать в срок дом в ЖК «Славутич» Застройщик ЖК «Славутич» не может сдать дом из-за бывшего Моторостроительного завода
#Новости#Дольщики#Обманутые дольщики#Застройщики#Тюмень#Эксклюзив#Анна Кушнир#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25