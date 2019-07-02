Афиша бизнес-мероприятий на неделю в Тюмени с 3 по 9 июля

Вопросы:
Телемост состоится в рамках ежегодной Межрегиональной научно-практической конференции молодых специалистов в сфере водоснабжения и водоотведения. В Тюмени соберутся молодые инноваторы в сфере водоснабжения и водоотведения из Бурнаула, Воронежа, Оренбурга, Архангельска, Омска, Краснодара и Тюмени, чтобы рассказать о новых технологиях и будущем отрасли.
Регламент:
В 8:30 - торжественное открытие мероприятия в отеле «Хилтон» .
С 09:00 – время для общения с участниками конференции и приглашенными гостями (в т.ч. в мероприятии принимает участие Вячеслав Михайлович Вахрин).
С 09:45 – телемост с Минстроем.
Аккредитация и вопросы – [email protected], Иван Сергеевич Камельских..
Когда: 2 июля с 8:30.
Бизнес-завтрак: «Система лояльности UDS, как инструмент привлечения и удержания клиентов»
Приглашаем предпринимателей, маркетологов, управленцев бизнеса.
Новые и эффективные стратегии, о которых ещё не знают ваши конкуренты:
ФИШКИ ВНЕДРЕНИЯ UDS
Новые знания и фишки:
что и как можно быстро применить в своём бизнесе?
Возможность найти новых клиентов, расширить круг знакомств и получить новые связи, чтобы ещё эффективнее вести бизнес.
Опыт и успешные кейсы действующих предпринимателей при использовании UDS.
Обязательная регистрация здесь https://bz72.bitrix24.site/
Когда: 3 июля 09:45 – 12:00
Где: Кафе «Авеню» (ул. Республики, 143а)
Бизнес-завтрак на тему: «Аренда = НДС?! Риски и ответственность физических лиц»
3 июля предпринимателей приглашают на бизнес-завтрак по теме: «Аренда = НДС?! Риски и ответственность физических лиц».
Спикером выступит председатель Налогового комитета Торгово-промышленной палаты ТО, опытный адвокат Ирина Петухова.
На встрече вы найдете ответы на вопрос: «Что нужно знать физическому лицу, чтобы избежать доначисления НДС?». Будет интересно и полезно!
ВНИМАНИЕ! Количество мест ограничено!⠀
Регистрация обязательна по телефону: 8 (3452) 399-609, доб. 108 или по электронной почте: [email protected]
Когда: 3 июля в 9:30
Где: кофейня «Большем, чем кофе» (ул. Орджоникидзе, 56а)
Заседание экспертной комиссии по конкурсу «Лучшие товары и услуги Тюменской области» и регионального этапа Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» (18+).
Когда: 3 июля в 10:00
Где: ФБУ «Тюменский ЦСМ» (ул. Минская, 88, зал заседаний, 2 этаж)
Публичные слушания «Результаты правоприменительной практики в контрольно-надзорной деятельности в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»
Организатор – Межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Уральскому федеральному округу.
Зарегистрироваться и направить интересующие вопросы можно по ссылке - http://bit.ly/2Fy4ZDH.
Когда: 3 июля, 11:00
Где: ул. Советская, 61, 2 этаж, зал заседаний
Организатор: тел. 8-919-939-2400
Когда: 3 июля в 18:30
Где: уточнить у организатора
Стоимость: бесплатно
StreamlineMainstream – отличный повод пообщаться с коллегами в неформальной обстановке, обсудить интересы, узнать новые возможности и установить полезные контакты.
Mainstream – это неформальные встречи, позволяющие расширить круг деловых знакомств, найти партнеров, клиентов и заказчиков. Встречи проходят без микрофонов и ведущих в приятной атмосфере за интересным общением и вкусной едой.
Главная «фишка» мероприятия – специальная система бизнес-знакомств. Электронная «визитка» каждого гостя появляется на экранах, расположенных в зале ресторана, и к нему может подойти каждый заинтересовавшийся.
Подробности и регистрация по ссылке — http://bit.ly/2Fz2ZuW.
Когда: 4 июля в 20:00
Где: ресторан «Седло» (ул. Ленина, 68/102)
Контактное лицо: Алексей Томилов, ведущий специалист ГАУ ДО ТО «РИО-Центр», тел. 56-53-93.
Когда: 6 – 7 июля в 11:00
Где: ул. Ленина, 16.
«Россия на звёздном небе» – так называется познавательный курс,
который станет доступен во время посещения обсерватории «Старая башня».
Экскурсия проводится только в ясную погоду! Решение о проведении принимается за час до начала - по фактической погоде. Количество мест ограничено.
Запись на экскурсию - в группе «Старая башня» в соцсети «ВКонтакте» https://vk.com/astro_tower либо https://astro-tower.timepad.ru/events/
Правила посещения обсерватории - https://vk.com/@astro_tower-2019
Стоимость: 400 рублей.
Когда: 6 июля c 15:00 до 16:30, 13, 20 и 27 июля с 22:00 до 23:30.
Где: село Червишево (Тюменский район).
В Тюмени проходит общероссийский конкурс для предпринимателей «Михайловский - ключ к успеху».
Компании, которые являются производителями и поставщиками продукции на территории России, смогут заявить о себе, презентовать свою продукцию широкой аудитории, а также получить возможность бесплатно открыть точку продаж в Тюмени на рынке «Михайловский».
В конкурсе могут принять участие производители и поставщики продукции, в том числе индивидуальные предприниматели, частные компании, фермы, заводы и фабрики со всей страны.
Документы принимаются на e-mail: [email protected]
Подробнее о правилах подачи заявок по тел.: 8 (967) 385-61-15
Где: Рынок «Михайловский» (ул. Федюнинского, 55)