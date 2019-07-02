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Афиша бизнес-мероприятий на неделю в Тюмени с 3 по 9 июля

2 июля 2019, 11:00
Фото: pixabay.com
Издание «Наш город» совместно с проектом «Афиша Тюмень» представляют Топ бизнес-мероприятий в областной столице на ближайшую неделю. Тюменцы могут поучаствовать в мероприятиях с «Опорой России», позавтракать с бизнес-партнерами, стать участниками хакатона и задать вопрос представителям Минстроя.
Сюжет
Афиша

1. Телемост с Минстроем (18+)

Вопросы:

  1. Концепция развития ЖКХ до 2035 года
  2. Реализация федеральной целевой программы «Чистая вода»

Телемост состоится в рамках ежегодной Межрегиональной научно-практической конференции молодых специалистов в сфере водоснабжения и водоотведения. В Тюмени соберутся молодые инноваторы в сфере водоснабжения и водоотведения из Бурнаула, Воронежа, Оренбурга, Архангельска, Омска, Краснодара и Тюмени, чтобы рассказать о новых технологиях и будущем отрасли.

Регламент:

В 8:30 - торжественное открытие мероприятия в отеле «Хилтон» .

С 09:00 – время для общения с участниками конференции и приглашенными гостями (в т.ч. в мероприятии принимает участие Вячеслав Михайлович Вахрин).

С 09:45 – телемост с Минстроем.

Аккредитация и вопросы – [email protected], Иван Сергеевич Камельских..

Когда: 2 июля с 8:30.

Фото: minstroyrf.ru

2. Бизнес-завтрак для предпринимателей (18+)

Бизнес-завтрак: «Система лояльности UDS, как инструмент привлечения и удержания клиентов»

Приглашаем предпринимателей, маркетологов, управленцев бизнеса.

Новые и эффективные стратегии, о которых ещё не знают ваши конкуренты:

  • как внедрить их первыми?
  • Актуальные способы привлечения клиентов из социальных сетей.
  • Методики удержания клиентов.
  • Способы увеличения повторных продаж.
  • Современные технологии развития и усиления сарафанного радио.

ФИШКИ ВНЕДРЕНИЯ UDS

Новые знания и фишки:

что и как можно быстро применить в своём бизнесе?

Возможность найти новых клиентов, расширить круг знакомств и получить новые связи, чтобы ещё эффективнее вести бизнес.

Опыт и успешные кейсы действующих предпринимателей при использовании UDS.

Обязательная регистрация здесь https://bz72.bitrix24.site/

Когда: 3 июля 09:45 – 12:00

Где: Кафе «Авеню» (ул. Республики, 143а)

3. Бизнес-завтрак на тему про НДС (18+)

Бизнес-завтрак на тему: «Аренда = НДС?! Риски и ответственность физических лиц»

3 июля предпринимателей приглашают на бизнес-завтрак по теме: «Аренда = НДС?! Риски и ответственность физических лиц».

Спикером выступит председатель Налогового комитета Торгово-промышленной палаты ТО, опытный адвокат Ирина Петухова.

На встрече вы найдете ответы на вопрос: «Что нужно знать физическому лицу, чтобы избежать доначисления НДС?». Будет интересно и полезно!

ВНИМАНИЕ! Количество мест ограничено!⠀

Регистрация обязательна по телефону: 8 (3452) 399-609, доб. 108 или по электронной почте: [email protected]

Когда: 3 июля в 9:30

Где: кофейня «Большем, чем кофе» (ул. Орджоникидзе, 56а)

4. Заседание комиссии по конкурсу о лучших товарах ТО

Заседание экспертной комиссии по конкурсу «Лучшие товары и услуги Тюменской области» и регионального этапа Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» (18+).

Когда: 3 июля в 10:00

Где: ФБУ «Тюменский ЦСМ» (ул. Минская, 88, зал заседаний, 2 этаж)

5. Слушания о надзоре в сфере алкоголя (18+)

Публичные слушания «Результаты правоприменительной практики в контрольно-надзорной деятельности в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»

Организатор – Межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Уральскому федеральному округу.

Зарегистрироваться и направить интересующие вопросы можно по ссылке - http://bit.ly/2Fy4ZDH.

Когда: 3 июля, 11:00

Где: ул. Советская, 61, 2 этаж, зал заседаний

6. Тренинг «Эффективный коммуникатор» (18+)

Организатор: тел. 8-919-939-2400

Когда: 3 июля в 18:30

Где: уточнить у организатора

Стоимость: бесплатно

Фото: pixabay.com

7. Business Family (18+)

StreamlineMainstream – отличный повод пообщаться с коллегами в неформальной обстановке, обсудить интересы, узнать новые возможности и установить полезные контакты.

Mainstream – это неформальные встречи, позволяющие расширить круг деловых знакомств, найти партнеров, клиентов и заказчиков. Встречи проходят без микрофонов и ведущих в приятной атмосфере за интересным общением и вкусной едой.

Главная «фишка» мероприятия – специальная система бизнес-знакомств. Электронная «визитка» каждого гостя появляется на экранах, расположенных в зале ресторана, и к нему может подойти каждый заинтересовавшийся.

Подробности и регистрация по ссылке — http://bit.ly/2Fz2ZuW.

Когда: 4 июля в 20:00

Где: ресторан «Седло» (ул. Ленина, 68/102)

8. Хакатон всероссийского конкурса «Цифровой прорыв»

Контактное лицо: Алексей Томилов, ведущий специалист ГАУ ДО ТО «РИО-Центр», тел. 56-53-93.

Когда: 6 – 7 июля в 11:00

Где: ул. Ленина, 16.

Фото: pixabay.com

9. Познавательный курс «Россия на звёздном небе»

«Россия на звёздном небе» – так называется познавательный курс,

который станет доступен во время посещения обсерватории «Старая башня».

Экскурсия проводится только в ясную погоду! Решение о проведении принимается за час до начала - по фактической погоде. Количество мест ограничено.

Запись на экскурсию - в группе «Старая башня» в соцсети «ВКонтакте» https://vk.com/astro_tower либо https://astro-tower.timepad.ru/events/

Правила посещения обсерватории - https://vk.com/@astro_tower-2019

Стоимость: 400 рублей.

Когда: 6 июля c 15:00 до 16:30, 13, 20 и 27 июля с 22:00 до 23:30.

Где: село Червишево (Тюменский район).

Фото: pixabay.com

10. Конкурс «Михайловский – ключ к успеху!» (18+)

В Тюмени проходит общероссийский конкурс для предпринимателей «Михайловский - ключ к успеху».

Компании, которые являются производителями и поставщиками продукции на территории России, смогут заявить о себе, презентовать свою продукцию широкой аудитории, а также получить возможность бесплатно открыть точку продаж в Тюмени на рынке «Михайловский».

В конкурсе могут принять участие производители и поставщики продукции, в том числе индивидуальные предприниматели, частные компании, фермы, заводы и фабрики со всей страны.

Документы принимаются на e-mail: [email protected]

Подробнее о правилах подачи заявок по тел.: 8 (967) 385-61-15

Где: Рынок «Михайловский» (ул. Федюнинского, 55)

#Афиша#Тюмень#Радик Енчу
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