Афиша бизнес-мероприятий на неделю в Тюмени с 3 по 9 июля

Телемост состоится в рамках ежегодной Межрегиональной научно-практической конференции молодых специалистов в сфере водоснабжения и водоотведения. В Тюмени соберутся молодые инноваторы в сфере водоснабжения и водоотведения из Бурнаула, Воронежа, Оренбурга, Архангельска, Омска, Краснодара и Тюмени, чтобы рассказать о новых технологиях и будущем отрасли.