Жители Ленинского и Центрального округов Тюмени на две недели останутся без воды

В УСТЭК пояснили, что горячей воды не будет на улицах 50 лет Октября, Харьковской, Республики, 50 лет ВЛКСМ, Пермякова, Пржевальского, Рижской, Севастопольской и Тульской.
За две недели специалисты УСТЭК продолжат подготовку к предстоящему отопительному сезону, протестируют трубы на возможные признаки разрыва, течи или запотевания в сварных швах.
В этом году опрессовки в Тюмени начались 20 мая. Гидравлические испытания тепловых сетей в областной столице пройдут в семь этапов. Предварительно, отключение горячей воды в рамках четвертого этапа продлится до 15 июля.
Тюменцев о проведении опрессовок проинформируют управляющие компании, ТСЖ и иные поставщики коммунальных услуг.