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Жители Ленинского и Центрального округов Тюмени на две недели останутся без воды

1 июля 2019, 06:29
Фото: pixabay.com
Завтра, 2 июля, в областной столице стартует четвертый этап опрессовок. Жители сразу двух районов города останутся без горячей воды на две недели.
Сюжет
Тюмень

В УСТЭК пояснили, что горячей воды не будет на улицах 50 лет Октября, Харьковской, Республики, 50 лет ВЛКСМ, Пермякова, Пржевальского, Рижской, Севастопольской и Тульской.

Фото: УСТЭК

За две недели специалисты УСТЭК продолжат подготовку к предстоящему отопительному сезону, протестируют трубы на возможные признаки разрыва, течи или запотевания в сварных швах.

В этом году опрессовки в Тюмени начались 20 мая. Гидравлические испытания тепловых сетей в областной столице пройдут в семь этапов. Предварительно, отключение горячей воды в рамках четвертого этапа продлится до 15 июля.

Тюменцев о проведении опрессовок проинформируют управляющие компании, ТСЖ и иные поставщики коммунальных услуг.

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#Новости#Опрессовка#Тюменская область#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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