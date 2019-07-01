Власти Иркутской области устраняют последствия паводка

По словам руководителя региона, электропитание было восстановлено в домах 14 тысяч жителей области. Для этого пришлось подключить 103 трансформаторные подстанции. До сих пор без света остается 41 населенный пункт, где живут 15 тысяч человек. Для обеспечения их электроснабжением необходимо подключить еще 200 трансформаторных подстанций. Об этом сообщает lenta.ru.
Глава региона отметил, что вода поднялась выше критической отметки, размыла дороги и разрушила мосты, что мешает проведению аварийно-восстановительных работ.
Власти Иркутской области решили раздать хлеб жителям Тулуна и других населенных пунктов.
С 30 июня люди, пострадавшие от стихийного бедствия, получают денежные компенсации. Региональный бюджет выделил на эти цели 662 миллиона рублей, половина из которых уже выдана тем, чье имущество было повреждено наводнением. Каждый пострадавший получил по 10 тысяч рублей.
Также людям перечисляются социальные выплаты. На это из бюджета выделено 1,5 миллиона рублей. Что касается губернатора, то он вместе с сотрудниками правительства Иркутской области работает в районах, пострадавших от паводка.
В субботу, 29 июня, президент России Владимир Путин провел в Братске экстренное совещание, на котором обсудил меры по ликвидации последствий стихийного бедствия в Иркутской области. Так, глава государства дал поручение как можно быстрее оказать помощь пострадавшим.