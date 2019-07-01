Власти Иркутской области устраняют последствия паводка

По словам руководителя региона, электропитание было восстановлено в домах 14 тысяч жителей области. Для этого пришлось подключить 103 трансформаторные подстанции. До сих пор без света остается 41 населенный пункт, где живут 15 тысяч человек. Для обеспечения их электроснабжением необходимо подключить еще 200 трансформаторных подстанций. Об этом сообщает lenta.ru.