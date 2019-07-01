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В тюменском ЦУМе хотят обустроить музей советской торговли

1 июля 2019, 05:26
Фото: Тюменский ЦУМ
Необычный музей планируют разместить в одном из старейших торговых предприятий современной истории – тюменском ЦУМе. На части его территории, возможно, будет размещена экспозиция, посвященная советской торговле.
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Тюмень

По словам генерального директора группы компаний «MagicGroup» Александра Перемятова, в тюменском ЦУМе достаточно много сохранившихся раритетов тех времен.

В свою очередь директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Андрей Пантелеев заявил, что привлечь туристов в Тюменскую область и столицу региона можно только совместными усилиями властей субъекта РФ и частных инициатив.

Он также рассказал, что туризм в настоящее время одна из динамично развивающихся отраслей экономики, и любая инициатива, которая привлечет гостей в нашу область, заслуживает внимания.

Ожидается, что проект экспозиции или музея в тюменском ЦУМе на основе частно-государственного партнерства представят в рамках проекта VisitTyumen.

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