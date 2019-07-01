nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени установлен рекорд чтецов. В мероприятии приняли участие сотни горожан

1 июля 2019, 12:12
Фото: youtube
В рамках фестиваля «Жара» на площади 400-летия областной столицы прошли массовые чтения сказки Петра Ершова «Конек-горбунок».
Сюжет
Тюмень

Сотни жителей города 29 июня, передавая книгу из рук в руки, читали известное произведения уроженца Ишима. В этом году у известной сказки юбилей, и тюменцы решили выйти на мировой рекорд по количеству чтецов.

По информации организатора данной акции, это позволит повысить интерес туристов к Тюменской области. В этот день зафиксировать достижение в Тюмень прибыл специалист российской и мировой версии справочника рекордов. Несколько лет назад подобный рекорд был установлен в Индии.

Тюменцы смогли собрать 1,2 тыс. человек, что является рекордом для страны. Ожидается, что в будущем удастся собрать 3,5 тыс. человек и побить мировой рекорд чтецов. Соответствующие сертификаты были вручены главе города.

Материалы по теме
В Тюмени собираются установить очередной мировой рекорд
#Новости#Молодежь#Рекорды#Тюмень#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25