В Тюмени установлен рекорд чтецов. В мероприятии приняли участие сотни горожан

Сотни жителей города 29 июня, передавая книгу из рук в руки, читали известное произведения уроженца Ишима. В этом году у известной сказки юбилей, и тюменцы решили выйти на мировой рекорд по количеству чтецов.
По информации организатора данной акции, это позволит повысить интерес туристов к Тюменской области. В этот день зафиксировать достижение в Тюмень прибыл специалист российской и мировой версии справочника рекордов. Несколько лет назад подобный рекорд был установлен в Индии.
Тюменцы смогли собрать 1,2 тыс. человек, что является рекордом для страны. Ожидается, что в будущем удастся собрать 3,5 тыс. человек и побить мировой рекорд чтецов. Соответствующие сертификаты были вручены главе города.