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В Тюмени на парковку около дома упало дерево. Поврежден автомобиль

1 июля 2019, 14:01
Фото: ЧС Тюмень
Около улицы Елизарова в Тюмени на припаркованные машины упало дерево. Пострадал только автомобиль Nissan.
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Тюмень

ЧП произошло в жилом районе города. Упавшее дерево перегородило проезжую часть и пешеходный переход. В момент происшествия пешеходов на площадке не было. По данным Гисметео, в областной столице с 14:00 отмечается усиление ветра до 10-12 м/с. Ближе к 20:00 порывы могут достигнуть 15 м/с.

Местные жители отмечают, что ствол дерева «облезлый и сухой». Владельцу автомобиля горожане советуют обратиться в управляющую компанию.

В середине апреля 2019 года на одной из баз отдыха на тюменцев свалилось дерево. В этот момент они находились в беседке на Муллашах. В результате один из пострадавших подал в суд на руководство базы отдыха, он получил травму позвонков. Ему присудили компенсацию вреда в размере 150 тыс. рублей.

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#Новости#ЧП#Ветер#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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