В Тюмени на парковку около дома упало дерево. Поврежден автомобиль

В середине апреля 2019 года на одной из баз отдыха на тюменцев свалилось дерево. В этот момент они находились в беседке на Муллашах. В результате один из пострадавших подал в суд на руководство базы отдыха, он получил травму позвонков. Ему присудили компенсацию вреда в размере 150 тыс. рублей.