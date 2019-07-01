В Тюмени на парковку около дома упало дерево. Поврежден автомобиль

ЧП произошло в жилом районе города. Упавшее дерево перегородило проезжую часть и пешеходный переход. В момент происшествия пешеходов на площадке не было. По данным Гисметео, в областной столице с 14:00 отмечается усиление ветра до 10-12 м/с. Ближе к 20:00 порывы могут достигнуть 15 м/с.
Местные жители отмечают, что ствол дерева «облезлый и сухой». Владельцу автомобиля горожане советуют обратиться в управляющую компанию.
В середине апреля 2019 года на одной из баз отдыха на тюменцев свалилось дерево. В этот момент они находились в беседке на Муллашах. В результате один из пострадавших подал в суд на руководство базы отдыха, он получил травму позвонков. Ему присудили компенсацию вреда в размере 150 тыс. рублей.