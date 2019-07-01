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Тюменский суд освободил врача общей практики обвиняемую в смерти младенца

1 июля 2019, 10:54
Фото: pixabay.com
Центральный районный суд Тюмени освободил от уголовной ответственности врача Зарину Кардашину, которую обвиняли в смерти малыша.
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Тюмень

Между тем, уголовное дело в её отношении было переквалифицировано на ч. 2 ст. 109 УК РФ. Кардашину приговорили к двум годам лишения свободы, однако из-за истечения сроков давности принял решение освободить Кардашину от уголовной ответственности. Ранее прокурор просила завершить расследование по уголовному делу. Отмечается, что Кардашина не могла точно установить диагноз девочке из-за того, что посетила пациента только 1 раз.

Суд вынес частное постановление Инне Куликовой за ненадлежащее оказание врачебной помощи погибшему ребенку.

Зарина Кардашина изначально обвинялась в нарушении графика посещения погибшего малыша и не выявлении транзиторной желтухи. В результате девочка скончалась 7 января 2017 года.

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