Тюменский суд освободил врача общей практики обвиняемую в смерти младенца

Между тем, уголовное дело в её отношении было переквалифицировано на ч. 2 ст. 109 УК РФ. Кардашину приговорили к двум годам лишения свободы, однако из-за истечения сроков давности принял решение освободить Кардашину от уголовной ответственности. Ранее прокурор просила завершить расследование по уголовному делу. Отмечается, что Кардашина не могла точно установить диагноз девочке из-за того, что посетила пациента только 1 раз.
Суд вынес частное постановление Инне Куликовой за ненадлежащее оказание врачебной помощи погибшему ребенку.
Зарина Кардашина изначально обвинялась в нарушении графика посещения погибшего малыша и не выявлении транзиторной желтухи. В результате девочка скончалась 7 января 2017 года.