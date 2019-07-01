Ставка по ипотеке ниже на приобретение жилья у партнеров Запсибкомбанка

«Сейчас в Запсибкомбанке действуют привлекательные условия на ипотеку для семей с детьми по ставке 5% на весь срок кредитования и ставка от 9,7% на объекты недвижимости от партнеров банка. Вне зависимости от выбранной программы, у вас будет возможность получить дисконт от партнеров банка в размере от 1 до 2%. С полным списком крупнейших застройщиков-партнеров и возможными скидками вы можете ознакомиться в любом офисе банка», – прокомментировал Иван Бочарников, директор Дирекции розничного бизнеса ПАО «Запсибкомбанк».