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Ставка по ипотеке ниже на приобретение жилья у партнеров Запсибкомбанка

1 июля 2019, 10:02
Фото: vk.com/zapsibo
Теперь у всех желающих улучшить свои жилищные условия появилось еще больше поводов оформить ипотеку в Запсибкомбанке. Специальная программа на приобретение недвижимости у партнеров банка – это двойная выгода: и ставка ниже, и жилье можно приобрести с дисконтом.
Сюжет
Тюмень

Среди партнеров Запсибкомбанка – крупнейшие застройщики с жилыми объектами как в Тюмени, так и за ее пределами, в том числе есть загородная недвижимость. Можно приобрести и готовое, и строящееся жилье: квартиры, коттеджи, таунхаусы с земельными участками в организованных коттеджных поселках.

Оформление ипотеки на партнерских условиях в Запсибкомбанке позволяет получить:

  • специальные условия по ставкам от 9,7% годовых;
  • дисконт от 1 до 2% от стоимости недвижимости;
  • ставку 5% годовых, если в семье родился(-тся) второй и/или последующий ребенок в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Семейная ипотека под 5% годовых – это возможность купить жилье большей площади и получить максимально комфортный ежемесячный платеж.

«Сейчас в Запсибкомбанке действуют привлекательные условия на ипотеку для семей с детьми по ставке 5% на весь срок кредитования и ставка от 9,7% на объекты недвижимости от партнеров банка. Вне зависимости от выбранной программы, у вас будет возможность получить дисконт от партнеров банка в размере от 1 до 2%. С полным списком крупнейших застройщиков-партнеров и возможными скидками вы можете ознакомиться в любом офисе банка», – прокомментировал Иван Бочарников, директор Дирекции розничного бизнеса ПАО «Запсибкомбанк».

Оформить ипотеку можно на сайте или в офисе банка.

#Новости#Тюмень#Ирина Швецова#Общество
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