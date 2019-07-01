НАО «СибНАЦ» находится в стадии ликвидации. Под угрозой увольнения почти 500 человек

Руководителем ликвидационной комиссии значится Дмитрий Бабич. Он работает в должности с 20 июня. До этого главой организации был Андрей Брехунцов. В старейшей компании Тюменской области работают 486 специалистов.
С февраля 2019 года у НАО «СибНАЦ» приостановлены операции по расчётному счету. Предприятие не может рассчитаться с основными кредиторами, общая задолженность составляет почти 56 млн рублей. На организацию подали в арбитражный суд ООО «Инженерное бюро», ООО «КТП институт «Газпроект» из Санкт-Петербурга» и ИФНС. Следующее заседание в деле о банкротстве «СибНАЦ» пройдёт 4 июля.
В конце 2018 году организация выплатила больше 100 млн рублей налоговой задолженности и задержанной заработной платы сотрудникам. Тогда банкротства удалось избежать.