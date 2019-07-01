НАО «СибНАЦ» находится в стадии ликвидации. Под угрозой увольнения почти 500 человек

С февраля 2019 года у НАО «СибНАЦ» приостановлены операции по расчётному счету. Предприятие не может рассчитаться с основными кредиторами, общая задолженность составляет почти 56 млн рублей. На организацию подали в арбитражный суд ООО «Инженерное бюро», ООО «КТП институт «Газпроект» из Санкт-Петербурга» и ИФНС. Следующее заседание в деле о банкротстве «СибНАЦ» пройдёт 4 июля.