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НАО «СибНАЦ» находится в стадии ликвидации. Под угрозой увольнения почти 500 человек

1 июля 2019, 11:00
Фото: pixabay.com
В настоящий момент тюменский НАО «СибНАЦ» находится в стадии ликвидации. Данная информация подтверждается РБК.
Сюжет
Тюмень

Руководителем ликвидационной комиссии значится Дмитрий Бабич. Он работает в должности с 20 июня. До этого главой организации был Андрей Брехунцов. В старейшей компании Тюменской области работают 486 специалистов.

С февраля 2019 года у НАО «СибНАЦ» приостановлены операции по расчётному счету. Предприятие не может рассчитаться с основными кредиторами, общая задолженность составляет почти 56 млн рублей. На организацию подали в арбитражный суд ООО «Инженерное бюро», ООО «КТП институт «Газпроект» из Санкт-Петербурга» и ИФНС. Следующее заседание в деле о банкротстве «СибНАЦ» пройдёт 4 июля.

В конце 2018 году организация выплатила больше 100 млн рублей налоговой задолженности и задержанной заработной платы сотрудникам. Тогда банкротства удалось избежать.

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#Новости#Суды#СибНАЦ#Тюмень#Александр Мязин#Экономика
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