Главный синоптик Приморья Борис Кубай создал семейный подряд на базе Примгидромета

Как пишут «Новые известия», сын главы Примгидромета Дмитрий Кубай и его жена Наталья учредили некоммерческое партнерство «АйТи-проект», которое располагается в офисе Примгидромета. Вскоре Кубай-младший открыл рекламное агентство «Студия Черный Лис» (четыре миллиона рублей выручки), ООО «Метеосервис» (пять миллионов рублей выручки) и ООО «Высокие технологии» (8,5 миллионов рублей выручки). Рост этих компания происходил параллельно с укреплением позиций Бориса Кубая на посту руководителя ФГБУ «Приморское УГМС».