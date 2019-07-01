Главный синоптик Приморья Борис Кубай создал семейный подряд на базе Примгидромета

Эксперты подозревают, что глава Примгидромета связан с какой-то организацией, представленной на рынке.
Выяснилось, что родственники Кубая - его жена, племянник, сын и невестка – владеют фирмами, сотрудничающими с ФГБУ «Приморское УГМС».
Как пишут «Новые известия», сын главы Примгидромета Дмитрий Кубай и его жена Наталья учредили некоммерческое партнерство «АйТи-проект», которое располагается в офисе Примгидромета. Вскоре Кубай-младший открыл рекламное агентство «Студия Черный Лис» (четыре миллиона рублей выручки), ООО «Метеосервис» (пять миллионов рублей выручки) и ООО «Высокие технологии» (8,5 миллионов рублей выручки). Рост этих компания происходил параллельно с укреплением позиций Бориса Кубая на посту руководителя ФГБУ «Приморское УГМС».
Последнее интервью Борис Кубай дал редактору сайта Примпогода.ру Марине Парфеновой, которая является женой Кубая-младшего. Это средство массовой информации принадлежит компании ООО «Высокие технологии», которую учредили Дмитрий Кубай и Марина Парфенова. Она не только учредитель, но и директор СМИ, а также редактор сайта.
С помощью Бориса Кубая к госучреждению Примгидромет «присосались» следующие компании: ООО «Студия Черный Лис» - правообладатель интернет-сайта ФГБУ «Приморское УГМС», «Высокие технологии» - правообладатель сайта Примпогода.ру, где выходят статьи ООО «Метеосервис», а управляют всей этой бизнес-структурой Дмитрий Кубай и его жена – сын и невестка Бориса Кубая.
Что касается компании «Метеосервис», то она конкурирует в государственных конкурсах с Примгидрометом. Коммерческая компания оказывает услуги Администрации морских портов Сахалина, Курил и Камчатки, Дальневосточной генерирующей компании, Росморпорту, Роснефти, морскому терминалу Находка и другим фирмам. Глава ФГБУ «Приморское УГМС» поддерживает своего конкурента, потому что «Метеосервис» - компания его сына.