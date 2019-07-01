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Бизнесмен Олег Бурлаков продал землю тюменскому застройщику за 1 млрд рублей

1 июля 2019, 06:17
Фото: pixabay.com
Бизнесмен Олег Бурлаков, чье состояние оценивается журналом Forbs в $650 млн, продал участок в Тюмени общей площадью 40 гектаров владельцу застройщика «Тюменьинвестстрой» (ТИС) Виктору Беличенко.

Ранее эту землю Олег Бурлаков выставлял на продажу за 1,3 млрд рублей, позднее за 800 млн рублей. Участок расположен в Тюмени по улице Московский тракт, рядом с микрорайоном «Комарово».

По данным телеграм-канал «Повестка», теперь данный участок записан на ООО «Социальное жилье». Именно эту компанию приобрел в конце июня Виктор Беличенко, купив долю в 25 млн рублей и став единоличным владельцем организации.

период с 2015 по 2018 годы данная компания принадлежала Олегу Бурлакову, после чего отошла Николаю Казакову, которого «Повестка» называет топ-менеджером Олега Бурлакова.

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