В Тюмени осудили мужчину, который ограбил женщину и пытался ее задушить

Из материалов уголовного дела следует, что ранее судимый за вымогательство мужчина, который освободился из мест лишения свободы в 2018 году, в марте 2019 года решил навестить своих знакомых, с которыми он учился в школе.
Их дома не оказалось. Дверь ему открыла мать и сказала мужчине, что ее сыновья отсутствуют. Тогда злоумышленник рассказал ей об обстоятельствах знакомства с ее детьми. Во время разговора осужденный попросился переночевать у пенсионерки, на что она согласилась.
На следующее утро женщина попросила знакомого своих сыновей покинуть квартиру, однако тот перед уходом решил ограбить пенсионерку. Он потребовал от нее 45 тыс. рублей, а когда женщина заявила, что таких денег у нее нет, злоумышленник начал душить ее сначала веревкой и руками, а затем подушкой. При этот он продолжал требовать от нее деньги.
Понимая, что у пенсионерки таких денег действительно нет, он забрал ее телефон, 1250 рублей, аккумуляторные дрель-шуруповерт и отвертку, сверла и мужскую куртку, а затем покинул чужую квартиру. Сумма причиненного ущерба составила 4306 рублей.
Суд признал мужчину виновным и приговорил его к трем годам колонии строгого режима.