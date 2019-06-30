В Тюмени осудили мужчину, который ограбил женщину и пытался ее задушить

На следующее утро женщина попросила знакомого своих сыновей покинуть квартиру, однако тот перед уходом решил ограбить пенсионерку. Он потребовал от нее 45 тыс. рублей, а когда женщина заявила, что таких денег у нее нет, злоумышленник начал душить ее сначала веревкой и руками, а затем подушкой. При этот он продолжал требовать от нее деньги.