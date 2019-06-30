nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени осудили мужчину, который ограбил женщину и пытался ее задушить

30 июня 2019, 05:40
Фото: pixabay.com
Калининский районный суд города Тюмени вынес приговор мужчине, который ограбил 72-летнюю мать своих школьных знакомых и пытался ее задушить.
Сюжет
Тюмень

Из материалов уголовного дела следует, что ранее судимый за вымогательство мужчина, который освободился из мест лишения свободы в 2018 году, в марте 2019 года решил навестить своих знакомых, с которыми он учился в школе.

Их дома не оказалось. Дверь ему открыла мать и сказала мужчине, что ее сыновья отсутствуют. Тогда злоумышленник рассказал ей об обстоятельствах знакомства с ее детьми. Во время разговора осужденный попросился переночевать у пенсионерки, на что она согласилась.

На следующее утро женщина попросила знакомого своих сыновей покинуть квартиру, однако тот перед уходом решил ограбить пенсионерку. Он потребовал от нее 45 тыс. рублей, а когда женщина заявила, что таких денег у нее нет, злоумышленник начал душить ее сначала веревкой и руками, а затем подушкой. При этот он продолжал требовать от нее деньги.

Понимая, что у пенсионерки таких денег действительно нет, он забрал ее телефон, 1250 рублей, аккумуляторные дрель-шуруповерт и отвертку, сверла и мужскую куртку, а затем покинул чужую квартиру. Сумма причиненного ущерба составила 4306 рублей.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к трем годам колонии строгого режима.

Материалы по теме
В Тюмени вор пытался задушить пенсионерку 
#Новости#Суды#Тюменская область#Тюмень#Наиль Каримов#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25