Как снять стресс после ЕГЭ

– Пока я ждала результатов, по ночам мне снились сны, в которых я не набирала порог и разочаровала этим родственников. Я просыпалась в холодном поту по несколько раз за ночь и просто плакала. Но потом пришли первые результаты, и я стала самой счастливой. Я смогла успокоиться, и мне стало намного легче жить. Я рада, что я это пережила и пережила достойно, – отвечает Милена.