Как снять стресс после ЕГЭ

По этому вопросу мы узнали мнение двух тюменских школьников:
– Что Вы чувствовали, когда готовились к ЕГЭ?
– По началу для меня это было чем–то страшным, потому что я осознавала, что нужна лишь хорошая и стабильная подготовка. В середине года я все ещё верила в свои силы и усердно старалась улучшить свои знания, но в конце мотивация начала уходить, появлялся недосып, нехватка времени на еду, а веры в себя и вовсе не остаётся, – отвечает Софья Пак.
– Как Вы готовились к ЕГЭ?
– Подготовка была очень тяжелой и занимала почти все время. Было потрачено огромное количество нервов, но хорошо, что не впустую. Усердные занятия дали о себе знать и помогли на экзаменах, – рассказывает Милена Плаксина.
– Что Вы чувствовали после сдачи экзамена?
– После выхода из аудитории мое сердце учащенно билось. Меня попросили расписать в документах о завершении экзамена, у меня тряслись руки, я не могла сосредоточиться и даже вспомнить свою роспись. Придя домой, я хотела хоть как–то эмоционально разрядиться, не было почти никаких чувств внутри, как будто выжали все соки, присутствовала только пустота. Было страшно, что я сделала много ошибок, не набрала необходимое количество баллов и не смогу поступить в желанное место, – говорит Милена.
– Вы получили заветные результаты. Каковы Ваши эмоции?
– Когда все результаты пришли и, казалось бы, нет той суматохи, я все равно не могла поверить, что это все закончилось. Даже сейчас не хочется веселья или отдыха, на это просто нет сил. Хочется просто посидеть в тишине и выдохнуть, потому что вся эта эмоциональная загруженность кончилась, – рассказывает Софья.
– Пока я ждала результатов, по ночам мне снились сны, в которых я не набирала порог и разочаровала этим родственников. Я просыпалась в холодном поту по несколько раз за ночь и просто плакала. Но потом пришли первые результаты, и я стала самой счастливой. Я смогла успокоиться, и мне стало намного легче жить. Я рада, что я это пережила и пережила достойно, – отвечает Милена.
Так же насчёт Единого Государственного Экзамена мы поговорили с детским врачом–неврологом городской поликлиники №3 Рязанцевой Надеждой Анатольевной:
– Действительно ли ЕГЭ может навредить здоровью?
– Да. Стресс– это неспецифическая реакция организма. Основным гормоном стресса является кортизол. Рост его концентрации в крови способствует влиянию на все остальные органы. На протяжении подготовки к экзаменам у выпускников было постоянное напряжение нервной и эндокринной системы. В норме, организм адаптируется к стрессу, но если стресс долгий, а подготовка к экзаменам у учеников занимает иногда ни один год, то происходит срыв адаптации. Организм работает на износ, сжигает свои ресурсы.
– Какие симптомы может заметить ученик и его родители, чтобы понять, что организм истощён?
– Раздражительность, слабость, головная боль, бессонница, ослабленный аппетит и многое другое. Такие симптомы могут повлечь за собой заболевания, которые мало кто связывает со стрессом: обострение лор– болезней, бронхиальная астма, атомической дерматит. Чтобы вылечить подобные заболевания может потребоваться помощь не только узкого специалиста, но и психолога.
– Что нужно делать после сдачи экзаменов?
– Первое, что нужно сделать после сдачи экзаменов, – это восстановить режим сна, так как зачастую дети занимаются по ночам, и это, несомненно, приносит вред. По желанию в распорядок дня можно добавить дневной сон. Второе– обязательно правильно питаться. Постоянная подготовка к экзаменам сопровождается нехваткой времени на полноценные приемы пищи, а постоянные перекусы, в свою очередь, тоже негативно влияют на здоровье. Нужно больше кушать фруктов, ягод, мясо, рыбу и творог. Третье– проводить как можно больше времени за отдыхом: гулять с друзьями, слушать музыку, смотреть фильмы и заниматься спортом.
– Стоит ли принимать какие– либо препараты после сдачи экзамена?
– Подкрепить свой организм витаминами, конечно, можно. Но нужно четко понимать, что стресс– это личностные особенности, и самое главное– это восстановить внутренний душевный комфорт. И помните: экзамены – это не война, с них возвращаются !
Автор: Ксения Алексеева