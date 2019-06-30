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Глава Севастополя Дмитрий Овсянников может уничтожить 3,5 тысячи реликтовых сосен

30 июня 2019, 14:03
Фото: pxhere.com
Проект строительства больницы скорой помощи в Севастополе, который проталкивает Дмитрий Овсянников, может обернуться вырубкой целого леса краснокнижных сосен, пишут «Новые Известия».

Планы властей Севастополя по строительству больницы скорой медицинской помощи у Фиолентовского шоссе угрожают экологии Крыма. Во время строительства может быть уничтожен уникальный реликтовый лес, раскинувшийся над побережьем, – около 3,5 тысяч экземпляров сосны пицундской, которая внесена в Красную книгу России.

И похоже, что правительство Севастополя мало заботит возможный экологический ущерб, когда на кону – выполнение обещаний губернатора Путину и, соответственно, дальнейшая карьера Овсянникова.

Как пишут «Новые Известия», земля под лесом уже выделена под строительство больницы. ГБУ «Дирекция капитального строительства» запросила в Росприроднадзоре право на вырубку более 540 сосен на одном участке и более 2,8 тысячи – на другом. Учреждение получило отказ.

Более того, годом ранее на этом месте был найден ценный археологический памятник – курганный комплекс «Хутор Пятницкого».

Вопрос в том, на что пойдет Дмитрий Овсянников, чтобы вырубить реликтовый лес и исполнить, наконец, поручение Путина, данное еще в 2016 году: построить больницу скорой помощи. Ведь деньги из федерального бюджета были выделены, и немалые – 4,9 миллиарда рублей, а больница до сих пор только в проекте.

Новый срок начала строительства, который называет Овсянников, – до 1 сентября 2019 года.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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