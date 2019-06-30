Глава Севастополя Дмитрий Овсянников может уничтожить 3,5 тысячи реликтовых сосен

Вопрос в том, на что пойдет Дмитрий Овсянников, чтобы вырубить реликтовый лес и исполнить, наконец, поручение Путина, данное еще в 2016 году: построить больницу скорой помощи. Ведь деньги из федерального бюджета были выделены, и немалые – 4,9 миллиарда рублей, а больница до сих пор только в проекте.