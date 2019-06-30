Глава Севастополя Дмитрий Овсянников может уничтожить 3,5 тысячи реликтовых сосен

Планы властей Севастополя по строительству больницы скорой медицинской помощи у Фиолентовского шоссе угрожают экологии Крыма. Во время строительства может быть уничтожен уникальный реликтовый лес, раскинувшийся над побережьем, – около 3,5 тысяч экземпляров сосны пицундской, которая внесена в Красную книгу России.
И похоже, что правительство Севастополя мало заботит возможный экологический ущерб, когда на кону – выполнение обещаний губернатора Путину и, соответственно, дальнейшая карьера Овсянникова.
Как пишут «Новые Известия», земля под лесом уже выделена под строительство больницы. ГБУ «Дирекция капитального строительства» запросила в Росприроднадзоре право на вырубку более 540 сосен на одном участке и более 2,8 тысячи – на другом. Учреждение получило отказ.
Более того, годом ранее на этом месте был найден ценный археологический памятник – курганный комплекс «Хутор Пятницкого».
Вопрос в том, на что пойдет Дмитрий Овсянников, чтобы вырубить реликтовый лес и исполнить, наконец, поручение Путина, данное еще в 2016 году: построить больницу скорой помощи. Ведь деньги из федерального бюджета были выделены, и немалые – 4,9 миллиарда рублей, а больница до сих пор только в проекте.
Новый срок начала строительства, который называет Овсянников, – до 1 сентября 2019 года.