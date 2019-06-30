Борщевик не уничтожить народными средствами. Агрономы рассказали, как с ним бороться

Агрономы говорят, что борщевик можно уничтожить только сильными химическими препаратами, в составе которых есть глифосат. При этом его необходимо вводить в стебель шприцем или намазывать на листья. Это нужно, чтобы не нанести вред другим растениям, которые находятся рядом.