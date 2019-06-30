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Борщевик не уничтожить народными средствами. Агрономы рассказали, как с ним бороться

30 июня 2019, 06:43
Фото: pixabay.com
По словам специалистов, борщевик, который порой достигает 3 - 4 метров, не уничтожить народными средствами, такими как соль и уксус. Однако с ним можно и нужно бороться.
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Тюмень

Агрономы говорят, что борщевик можно уничтожить только сильными химическими препаратами, в составе которых есть глифосат. При этом его необходимо вводить в стебель шприцем или намазывать на листья. Это нужно, чтобы не нанести вред другим растениям, которые находятся рядом.

В этом году из-за прохладной погоды борщевик небольшой, специалисты утверждают, что поэтому еще не поздно начать с ним бороться сейчас.

В настоящее время островки борщевика начинают появляться в западной части эко-парка Затюменский, а также в Гилевской роще. О том, где растет опасный сорняк, тюменцы могут сообщать в управы административных округов.

Листья и плоды борщевика богаты эфирными маслами. Растение может вызывать раздражение и ожог кожи.

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#Новости#Тюменская область#Растения#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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