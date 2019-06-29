Тюменцы больше просят завозить дешевую обувь, доходы не позволяют

В Тюмени конечно большую часть рынка представляют продавцы федеральных сетей. Именно они занимают основные торговые площади.
Только большие объемы продаж спасают их от ухода с рынка.
«Сейчас рынок такой, что, если ты вырос на одну пару, значит кто-то другой упал на две пары. То есть, источник роста — это чьё-то падение». владелец компании «Ральф Рингер» Андрей Бережной
Но при этом в Тюмени наблюдается спад на рынке.
«Покупательская способность падает на протяжении нескольких лет. Уже как два года мы слышим от покупателей что бы завезли обувь подешевле». владелица сети магазинов детской обуви Светлана.
Сейчас в Тюмени развиваются несколько местных торговых сетей. Такая как «Дом немецкой обуви». Они закупают обувь у проверенных поставщиков. Но собственного производства в Тюмени нет.
«Известные с советских времен тюменские обувные фабрики не выдержали конкуренции и канули в лету». директор сети магазинов «Дом немецкой обуви», Алина Зимнева.
Российский рынок обуви в 2018 г. снизился на три процента — до 1,4 трлн рублей. За год россияне приобрели почти 329 млн пар обуви. Больше всего в России производят обувь для женщин. Мужской и детской выпускают почти поровну. А на рабочую и лечебную обувь приходится всего 15%.
Сегодня в России свыше 2 тыс. производителей обуви. Из них 57 крупных. В том числе «Ральф Рингер». Основатель компании Андрей Бережной, инженер по образованию. В начале 90-х годов занялся импортом обуви, но быстро изучил российский рынок и решил занять свое место на полках. Сегодня у компании три производственные площадки. Полностью российским «Ральф Рингер» не стал: часть сырья и материалов приходится импортировать. При этом отечественная обувь проигрывает заграничной в себестоимости.
«Ввозная пошлина на обувь готовую близка к нулю. Импортная пошлина на ввоз подошвы, которую производят в Италии, в Китае, где угодно, — ноль. А на ввоз материала, того самого эластополимера — пошлина 5%».владелец компании «Ральф Рингер» Андрей Бережной.
В прошлом году «Ральф Рингер» произвёл два миллиона пар обуви. Продать удалось 95%. Больше половины реализовали через собственную сеть. Пятую часть — официальные партнёры. Остальное — мелкие магазины по всей стране.
«Эти магазины, им ещё труднее, чем нам, поэтому они потихоньку умирают. Наша задача на сегодня — эти неконтролируемые каналы продаж заместить полностью контролируемыми. Поэтому мы хотим вырасти и в е-коммерсе, и в рознице, и во франчайзинге», — отмечает владелец компании «Ральф Рингер» Андрей Бережной.
С ним согласна и тюменский предприниматель Светлана. По ее мнению, в прошлом году в Тюмени многие частные продавцы не из федеральных сетей закрылись. Ей постоянно поступают предложения о выкупе остатков продукции. За последние два года — это рекорд по таким предложениям.
«Особенность детского рынка обуви в том, что пару для ребенка нужно обновлять раз в полгода и даже в три месяца, а хорошую взрослую обувь можно носить несколько лет».директор магазина детской обуви Светлана
Она отметила что еще четыре года назад ее бизнес держался на сегменте более дорогой обуви, сегодня это уже не так. 60% продаж занимает более дешевая обувь.
Отмечается, что на рынке уже пять лет царят экономные настроения. И этот фактор на ногу серому импорту. По оценкам экспертов, в тени находится до трети оборота обуви в стране, а в кроссовках и детских сандалиях — вся половина. В российской Торгово-промышленной палате считают, что перекрыть этот поток сегодня невозможно — из-за мягких законов.
«Нужен кардинальный пересмотр законодательства, которое будет более серьёзные экономические санкции вводить, конфискации, а не возврат там куда-то, и т. д. — тогда мы начнём двигаться к какому-то обелению рынка», - отмечает президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.
С новой инициативой правительства в Тюмени знакомы и готовы к ее применению. Но как отметила директор сети магазинов «Дом немецкой обуви», Алина Зимнева в первую очередь это коснется конечного покупателя и обувь станет дороже. Что негативно отразится на и так не бурно растущем рынке обуви.
«Это дополнительная нагрузка на малый бизнес, так как предпринимателям будет трудней заключить договора на поставку именно чипированой продукции, перевозчики уже повысили цены».
Но как отметила Алина Зимнева не смотря на давление государства и федеральных сетей их компания справится.
«Если там в шубе не сложно проследить производителя — и это, кстати говоря, интересует покупателя. Но про обувь так не скажешь. В массовом сегменте и в детском сегменте все же ищут просто подешевле. Никто не разбирается, где произведено, кем произведено, из чего и т. д.» президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин
В итоге эта мера явно налогового характера и производство не подстегнёт. Со своей стороны, отраслевой союз попросил власти вернуть ставку НДС на 18 процентов и снизить пошлины на импорт сырья и комплектующих. Тогда на российском рынке можно будет говорить о здоровой конкуренции.