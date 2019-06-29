Тюменцы больше просят завозить дешевую обувь, доходы не позволяют

Сегодня в России свыше 2 тыс. производителей обуви. Из них 57 крупных. В том числе «Ральф Рингер». Основатель компании Андрей Бережной, инженер по образованию. В начале 90-х годов занялся импортом обуви, но быстро изучил российский рынок и решил занять свое место на полках. Сегодня у компании три производственные площадки. Полностью российским «Ральф Рингер» не стал: часть сырья и материалов приходится импортировать. При этом отечественная обувь проигрывает заграничной в себестоимости.