Стоимость проверки газового оборудования выросла сразу в 3 раза. Тюменцы возмущены

Если в начале 2018 года такая услуга стоила примерно 700 рублей, то в этом году люди отдают за проверку котла 2200-2900 рублей, плиты 720 рублей. Горожане говорят, что проверка ограничивается распылением мыльного раствора и осмотром газового оборудования, а это 10-12 минут. Новые тарифы отпугивают абонентов.
Представитель компании «Газпром межрайгаз Север» заявил, что в этом году стоимость была повышена из-за роста НДС, и пересмотром стоимости за последние 5 лет.
Более того, если раньше оборудование проверяли раз в 2 года, то сейчас это необходимо делать раз в год. Абоненты уже задумываются над тем, пускать ли представителей газовой службы в следующий раз к себе домой.