nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Стоимость проверки газового оборудования выросла сразу в 3 раза. Тюменцы возмущены

29 июня 2019, 08:28
Фото: Тюменское Время
Стоимость проверки газового оборудования в Тюменской области подскочила за год в 3 раза. Тюменцы недоумевают и жалуются на газовую службу и в Роспотребнадзор.
Сюжет
Тюмень

Если в начале 2018 года такая услуга стоила примерно 700 рублей, то в этом году люди отдают за проверку котла 2200-2900 рублей, плиты 720 рублей. Горожане говорят, что проверка ограничивается распылением мыльного раствора и осмотром газового оборудования, а это 10-12 минут. Новые тарифы отпугивают абонентов.

Представитель компании «Газпром межрайгаз Север» заявил, что в этом году стоимость была повышена из-за роста НДС, и пересмотром стоимости за последние 5 лет.

Более того, если раньше оборудование проверяли раз в 2 года, то сейчас это необходимо делать раз в год. Абоненты уже задумываются над тем, пускать ли представителей газовой службы в следующий раз к себе домой.

Материалы по теме
Внедрение «умных» счетчиков на газ в России отменено
#Новости#Счетчики#Газ#Монополии#Тюмень#Александр Мязин#Экономика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25