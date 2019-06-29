Сергей Сокол: мы поможем пострадавшим от наводнения жителям Иркутской области

Спикер регионального заксобрания Сергей Сокол на селекторном совещании с руководителями муниципалитетов объявил, что в ближайшее время депутаты соберутся на внеочередное заседание, чтобы решить вопрос о предоставлении бюджетных средств на восстановление после удара стихии.