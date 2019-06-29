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Сергей Сокол: мы поможем пострадавшим от наводнения жителям Иркутской области

29 июня 2019, 14:23
Фото: пресс-службы Законодательного собрания Иркутской области
Спикер парламента Иркутской области Сергей Сокол заверил, что помощь пострадавшим будет оказана оперативно, передает Irk.ru.

В Иркутской области приступили к оказанию помощи районам, которые больше всех пострадали от крупнейшего за последние десятилетия наводнения.

Спикер регионального заксобрания Сергей Сокол на селекторном совещании с руководителями муниципалитетов объявил, что в ближайшее время депутаты соберутся на внеочередное заседание, чтобы решить вопрос о предоставлении бюджетных средств на восстановление после удара стихии.

В наиболее трудном положении сейчас оказались жители Нижнеудинского, Куйтунского, Тулунского, Чунского, Заларинского и Зиминского районов, сообщил Сокол. По его словам, необходимо определить объем требуемой помощи и незамедлительно приступить к поставкам всего необходимого.

«Ситуация в области сейчас крайне сложная. Мы уже активно ведем сбор средств, гуманитарной помощи пострадавшим. Часть груза уже в пути», - сказал Сокол.

Бюджетные средства будут направлены на восстановление инфраструктуры, а также социальных объектов в подтопленных населенных пунктах.

Сергей Сокол также призвал районных глав привлекать к работе по сбору помощи волонтеров и общественные организации. На сегодня собрано уже несколько тонн продуктов, воды, предметов первой необходимости. Первые обозы отправлены в районы.

Сами депутаты после совещания поехали в город Тулун, где сохраняется сложная обстановка. С собой народные избранники повезли партию гуманитарной помощи.

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