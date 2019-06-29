Сергей Сокол: мы поможем пострадавшим от наводнения жителям Иркутской области

В Иркутской области приступили к оказанию помощи районам, которые больше всех пострадали от крупнейшего за последние десятилетия наводнения.
Спикер регионального заксобрания Сергей Сокол на селекторном совещании с руководителями муниципалитетов объявил, что в ближайшее время депутаты соберутся на внеочередное заседание, чтобы решить вопрос о предоставлении бюджетных средств на восстановление после удара стихии.
В наиболее трудном положении сейчас оказались жители Нижнеудинского, Куйтунского, Тулунского, Чунского, Заларинского и Зиминского районов, сообщил Сокол. По его словам, необходимо определить объем требуемой помощи и незамедлительно приступить к поставкам всего необходимого.
«Ситуация в области сейчас крайне сложная. Мы уже активно ведем сбор средств, гуманитарной помощи пострадавшим. Часть груза уже в пути», - сказал Сокол.
Бюджетные средства будут направлены на восстановление инфраструктуры, а также социальных объектов в подтопленных населенных пунктах.
Сергей Сокол также призвал районных глав привлекать к работе по сбору помощи волонтеров и общественные организации. На сегодня собрано уже несколько тонн продуктов, воды, предметов первой необходимости. Первые обозы отправлены в районы.
Сами депутаты после совещания поехали в город Тулун, где сохраняется сложная обстановка. С собой народные избранники повезли партию гуманитарной помощи.