Интенсивность банкротства в Тюменской области увеличилась до рекордных показателей

Исследователи из Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования отмечают, что в конце 2018 года общее число банкротств в стране снижалось. В аутсайдерах – предприятия машиностроения и АПК. Как и раньше, свою деятельность чаще всего останавливают представители малого бизнеса. В УрФО довольно сильный рост банкротств зафиксирован в Свердловской области.