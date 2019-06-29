Интенсивность банкротства в Тюменской области увеличилась до рекордных показателей

В результате отношение числа данных компаний и действующих предприятий в Тюменской области выросло по сравнению с другими субъектами РФ, но общее их число снизилось. В числе крупных дел, которые разбираются в Арбитражных судах региона – АНПЗ и «Сибнац».
Исследователи из Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования отмечают, что в конце 2018 года общее число банкротств в стране снижалось. В аутсайдерах – предприятия машиностроения и АПК. Как и раньше, свою деятельность чаще всего останавливают представители малого бизнеса. В УрФО довольно сильный рост банкротств зафиксирован в Свердловской области.