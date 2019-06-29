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Интенсивность банкротства в Тюменской области увеличилась до рекордных показателей

29 июня 2019, 09:09
Фото: pixabay.com
Тюменский регион является лидером по интенсивности банкротства по России. По данным экспертов, за первые 3 месяца 2019 года в области выросло число организаций подавших на банкротство.

В результате отношение числа данных компаний и действующих предприятий в Тюменской области выросло по сравнению с другими субъектами РФ, но общее их число снизилось. В числе крупных дел, которые разбираются в Арбитражных судах региона – АНПЗ и «Сибнац».

Исследователи из Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования отмечают, что в конце 2018 года общее число банкротств в стране снижалось. В аутсайдерах – предприятия машиностроения и АПК. Как и раньше, свою деятельность чаще всего останавливают представители малого бизнеса. В УрФО довольно сильный рост банкротств зафиксирован в Свердловской области.

#Новости#Экономика#Тюменская область#Александр Мязин
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