У здания музея на набережной рубят деревья и меняют 830 метров трубопровода

В пресс-службе горадминистрации подтвердили, что по проекту здесь предусмотрена укладка 830 метров трубопровода. Для этого предусмотрены железобетонные каналы для максимально долгой эксплуатации и защиты от различных воздействий.
С 25 июня строители закрыли для проезда часть улицы Ленина. По проекту здесь планируется реконструкция теплосетей, для этого ограничено движение машин с Ленина, 2 до Ленина, 16.
В летние месяцы строители ведут большую часть ремонтных работ в Тюмени. На данный момент в областной столице действует сразу 10 ограничений в передвижении транспортных средств и несколько дорожных работ по асфальтированию территории.