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У здания музея на набережной рубят деревья и меняют 830 метров трубопровода

28 июня 2019, 14:19
Фото: Вслух.ру
В центре Тюмени у здания музея на Исторической площади рабочие рубят деревья и готовятся заменить 830 метров трубопровода. Более того, здесь возможно расширение центральной улицы.

В пресс-службе горадминистрации подтвердили, что по проекту здесь предусмотрена укладка 830 метров трубопровода. Для этого предусмотрены железобетонные каналы для максимально долгой эксплуатации и защиты от различных воздействий.

С 25 июня строители закрыли для проезда часть улицы Ленина. По проекту здесь планируется реконструкция теплосетей, для этого ограничено движение машин с Ленина, 2 до Ленина, 16.

В летние месяцы строители ведут большую часть ремонтных работ в Тюмени. На данный момент в областной столице действует сразу 10 ограничений в передвижении транспортных средств и несколько дорожных работ по асфальтированию территории.

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