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Решение четырех основных проблем в России сделает жизнь в стране нормальной

28 июня 2019, 15:10
Фото: ВКонтакте
На сегодняшний день перед Россией стоят 4 основные проблемы. Их решение может приблизить жизнь в РФ до уровня развитых государств.

В настоящее время уровень ВВП в России растет незначительно. При этом страна обладает огромной сырьевой базой, серьёзными научными разработками, сильным базисом при обучении специалистов и желанием продолжения развития.

По данным экспертов «Новых известий» в РФ слишком много сотрудников контролирующих органов и множество ресурсов тратится на руководящий персонал. При этом талантливые люди стремятся уехать из страны. Большая часть работников трудятся за небольшую зарплату.

Сложность работы предпринимателей является второй основной проблемой. Существуют серьезные проблемы с защитой частной собственности, работой арбитражного суда, различные проверки.

Крайне низкий уровень управления государственными финансам. Серьезные проблемы в профессиональном составе на предприятиях.

Отсутствие свободы и не комфортная среда обитания.

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#Новости#Уровень жизни#Россия#Александр Мязин#Политика
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