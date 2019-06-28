Премьер-министр РФ ускорит реализацию законодательных инициатив "Россетей"

Как пишут «Новые известия», Медведев доволен работой компании, направленной на обеспечение электропитанием всей страны. Сейчас на предприятиях холдинга работают более 200 тысяч сотрудников, что делает «Россети» одной из самых крупных компаний в России.
Ливинский рассказал о финансовых итогах 2018 года. Компания установила рекорд по объему выручки, которая составила более одного триллиона рублей. «Россети» заработали 125 миллиардов рублей чистой прибыли. За три первые месяца 2019 года прибыль холдинга выросла на 23% больше, чем за первый квартал 2018 года, благодаря чему удалось выдать акционерам промежуточные дивиденды в размере пяти миллиардов рублей. Оптимистично обстоят дела компании и на бирже: в июне 2019 года одна обыкновенная акция продавалась за 1,5 рубля, что стало рекордом.
Гендиректор «Россетей» подчеркнул, что компания хочет показать инвесторам свои успехи в повышении эффективности и росте всех показателей. Ливинский особо отметил, что холдинг не собирается завышать тарифы для потребителей и продолжит совершенствовать надежность сетевой инфраструктуры.
Глава компании выразил благодарность российскому правительству за поддержку законодательных инициатив «Россетей». В частности, это касается закона об интеллектуальном учете, который был принят в 2018 году. По словам Ливинского, что этот закон является одним из самых важных этапов реализации стратегии перевода на «цифру» всего энергетического комплекса РФ. В стране будет новый уровень учета электропередачи и работы с потребителями, которые смогут использовать специальные мобильные приложения и другие сервисы, добавил Ливинский.
Премьер-министр заявил, что ускорит утверждение законов в сфере совершенствования льготного техприсоединения. Эта программа должна привести к росту эффективности инвестиционных программ «Россетей», которые направлены на разделение тарифов для всего магистрального комплекса с учетом честного расчета перекрестных субсидий.