Премьер-министр РФ ускорит реализацию законодательных инициатив "Россетей"

Ливинский рассказал о финансовых итогах 2018 года. Компания установила рекорд по объему выручки, которая составила более одного триллиона рублей. «Россети» заработали 125 миллиардов рублей чистой прибыли. За три первые месяца 2019 года прибыль холдинга выросла на 23% больше, чем за первый квартал 2018 года, благодаря чему удалось выдать акционерам промежуточные дивиденды в размере пяти миллиардов рублей. Оптимистично обстоят дела компании и на бирже: в июне 2019 года одна обыкновенная акция продавалась за 1,5 рубля, что стало рекордом.