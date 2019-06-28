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Деньги «Сургутнефтегаза» составляют 15% федерального бюджета РФ, это 3 трлн рублей

28 июня 2019, 13:53
Фото: ВКонтакте
В Сургуте состоялось собрание владельцев корпорации «Сургутнефтегаз». Организация имеет консервативный взгляд на добычу природных ресурсов и условия работы в РФ. На её счетах почти 3 трлн рублей в валюте (Сбербанк) или 15% федерального бюджета России за 2018 год. При этом капитализация корпорации составляет 1,17 трлн.

В 2018 году корпорация добыла 60,9 млн тонн нефти. Акционеры в среднесрочной перспективе ожидают рост добычи при улучшении условий на мировом рынке. Эксперты ссылаются на новые технологии и опытно-промышленные разработки для повышения уровня добычи с помощью третичных методов извлечения.

«Сургутнефтегаз» имеет НПЗ Киришский в Ленинградской области, который в 2018 году переработал 18 млн тонн нефти (почти 30% от добытых углеводородов). В качестве рынков сбыта готовой продукции используются 292 АЗС.

В качестве дивидендов за 2018 год акционеры согласились направить 0,65 рублей на одну обыкновенную акцию.

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#Новости#Акционеры#Сургутнефтегаз#Александр Мязин#Экономика
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