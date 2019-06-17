Тюменцев научат строить дома по-умному

Стеновые блоки — одни из самых популярных сегодня материалов для строительства. По статистике чаще всего люди предпочитают самостоятельно строить свой будущий дом, баню, пристрой и т. д.
И всех, конечно же, интересует вопрос: как правильно строить? Ведь не каждый имеет строительное образование и опыт в стройке, а на фоне многочисленных мифов и слухов в стиле «дядя Вася сосед сказал», можно наделать ошибок и потратить лишние деньги.
Специально для тех, кто хочет самостоятельно научиться строить из стеновых блоков, завод «Поревит» организовал бесплатную Школу строительства. Принять участие в ней могут все, кто мечтает о собственном доме, выбирает материал или уже начал строить.
Школа строительства «Поревит» проходит в двух форматах.
1. Мастер-классы на учебном стенде
Технические специалисты Завода «Поревит» наглядно показывают основные строительные узлы, которые необходимо возводить правильно при кладке стен, утеплении, оштукатуривании, устройстве перекрытий, дают советы о том, как повысить прочность стены, избежать мостиков холода и т. д.
2. Экскурсии на строящиеся объекты
Представители строительных организаций на примере строящихся домов показывают основные этапы строительства, отвечают на вопросы участников и дают профессиональные консультации.
Итак, если вы или ваши знакомые планируют строить дом, «Поревит» приглашает в школу строительства!
Вы узнаете:
Участникам Школы строительства предоставляется скидка на стеновые материалы «Поревит» и методические материалы по строительству.
Ближайшая встреча состоится 20 июня, в четверг, в 12:00.
Место проведения будет уточнено дополнительно.