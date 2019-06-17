nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменцев научат строить дома по-умному

17 июня 2019, 04:30
Фото: «Поревит»
О том, как возвести дом по всем правилам, сможет узнать каждый горожанин
Сюжет
Тюмень

Стеновые блоки — одни из самых популярных сегодня материалов для строительства. По статистике чаще всего люди предпочитают самостоятельно строить свой будущий дом, баню, пристрой и т. д.

И всех, конечно же, интересует вопрос: как правильно строить? Ведь не каждый имеет строительное образование и опыт в стройке, а на фоне многочисленных мифов и слухов в стиле «дядя Вася сосед сказал», можно наделать ошибок и потратить лишние деньги.

Специально для тех, кто хочет самостоятельно научиться строить из стеновых блоков, завод «Поревит» организовал бесплатную Школу строительства. Принять участие в ней могут все, кто мечтает о собственном доме, выбирает материал или уже начал строить.

Это будут интересные уроки и максимально полезные советы
Фото: «Поревит»

Школа строительства «Поревит» проходит в двух форматах.

1. Мастер-классы на учебном стенде

Технические специалисты Завода «Поревит» наглядно показывают основные строительные узлы, которые необходимо возводить правильно при кладке стен, утеплении, оштукатуривании, устройстве перекрытий, дают советы о том, как повысить прочность стены, избежать мостиков холода и т. д.

2. Экскурсии на строящиеся объекты

Представители строительных организаций на примере строящихся домов показывают основные этапы строительства, отвечают на вопросы участников и дают профессиональные консультации.

Итак, если вы или ваши знакомые планируют строить дом, «Поревит» приглашает в школу строительства!

Вы узнаете:

  • какие материалы выбрать для строительства, чтобы не пожалеть;
  • как подготовить фундамент, который простоит века;
  • как избежать скрытых затрат на возведение дома;
  • как построить теплый дом и избежать лишних затрат на отопление;
  • как избежать грубых ошибок и трещин.

Участникам Школы строительства предоставляется скидка на стеновые материалы «Поревит» и методические материалы по строительству.

Фото: «Поревит»

Ближайшая встреча состоится 20 июня, в четверг, в 12:00.

Место проведения будет уточнено дополнительно.

Запись по телефону: 8–912–923–67–71 или на сайте Porevit.ru.

#Новости#Тюмень#Ирина Швецова#Город#Видео
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25