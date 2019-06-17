Тюменцев научат строить дома по-умному

И всех, конечно же, интересует вопрос: как правильно строить? Ведь не каждый имеет строительное образование и опыт в стройке, а на фоне многочисленных мифов и слухов в стиле «дядя Вася сосед сказал», можно наделать ошибок и потратить лишние деньги.