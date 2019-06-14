Тюменский «Кулига – парк» – место, где можно перезагрузиться

Posted 14 июня 2019, 07:45
Published 14 июня 2019, 07:45
Modified 20 октября 2022, 03:32
Updated 20 октября 2022, 03:32
«Кулига-парк» прославилась своими зимними развлечениями, но летних развлечений здесь ничуть не меньше.
Место расположено в Ирбитском тракте на 32-м километре от Тюмени. Всего 30 минут на автомобиле – и вы оказываетесь среди по-настоящему свежего воздуха в сосновом лесу.
Вариантов, как здесь отдохнуть, много. Их можно все совместить. Времени на это вполне хватит.
Первое, на что может упасть ваш взор – это беседки с мангалами. Здесь их больше десяти. Если вы боитесь, что люди, отдыхающие в соседних шалашиках, помешают вашему отдыху, то не беспокойтесь. Это не так. Персонал уверяет, что отдыхают здесь семейные и интеллигентные тюменцы.
Большую базу можно обойти пешком. Но если прогулка не входит в ваши планы, то можно прокатиться на электромобиле, веломобиле, а также к вашим услугам велосипеды и самокаты. Варианты подойдут взрослым, детям и семьям – есть многоместный транспорт.
В парке есть экстремальные развлечения. Например, троллей - аттракцион, состоящий из натянутого под уклон троса, по которому скатываются на специальном подвесном устройстве. С виду это может выглядеть опасно, но на самом деле это не так. Все предусмотрено: экипировка, средства безопасности. Всплеск адреналина и драйва гарантирован.
Также можно эмоционально взбодриться с помощью летнего тюбинга. Все знают, что такое зимний тюбинг, а вот летний есть только в «Кулиге», и это не менее драйвово!
Если у вас предостаточно времени, то можно остаться здесь на ночь. Для этого предусмотрена аренда коттеджей и комнат в гостинице. Есть еще и VIP-домик для большой компании. Рядом с ним находится баня.
Здесь абсолютно все пропитано свободой. Ведь дело в атмосфере, в деревьях, что окружают вас; в зеленой траве, что у вас под ногами; в пении птиц, что летают над вами. Выходишь, смотришь вдаль, где сплошная зелень, вдыхаешь полную грудь свежего воздуха и чувствуешь уединение с природой.
Кажется, что все мирские проблемы нипочем. Так и происходит внутренняя перезагрузка. Хотите перезагрузиться? Приезжайте в «Кулигу-парк»! Подробности о ценах на услуги базы можно посмотреть здесь.