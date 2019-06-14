nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 июня 2019, 07:45

Published 14 июня 2019, 07:45

Modified 20 октября 2022, 03:32

Updated 20 октября 2022, 03:32

Тюменский «Кулига – парк» – место, где можно перезагрузиться

14 июня 2019, 07:45
Сюжет
Эксклюзив
С наступлением лета у жителей Тюмени возникают вопросы, как с пользой проводить выходные, что поможет – как физически, так и духовно – перезагрузиться для последующей работы? Вариантов для этого множество. Например, посетить базу отдыха «Кулига-парк».

«Кулига-парк» прославилась своими зимними развлечениями, но летних развлечений здесь ничуть не меньше.

Место расположено в Ирбитском тракте на 32-м километре от Тюмени. Всего 30 минут на автомобиле – и вы оказываетесь среди по-настоящему свежего воздуха в сосновом лесу.

Вариантов, как здесь отдохнуть, много. Их можно все совместить. Времени на это вполне хватит.

Первое, на что может упасть ваш взор – это беседки с мангалами. Здесь их больше десяти. Если вы боитесь, что люди, отдыхающие в соседних шалашиках, помешают вашему отдыху, то не беспокойтесь. Это не так. Персонал уверяет, что отдыхают здесь семейные и интеллигентные тюменцы.

Большую базу можно обойти пешком. Но если прогулка не входит в ваши планы, то можно прокатиться на электромобиле, веломобиле, а также к вашим услугам велосипеды и самокаты. Варианты подойдут взрослым, детям и семьям – есть многоместный транспорт.

В парке есть экстремальные развлечения. Например, троллей - аттракцион, состоящий из натянутого под уклон троса, по которому скатываются на специальном подвесном устройстве. С виду это может выглядеть опасно, но на самом деле это не так. Все предусмотрено: экипировка, средства безопасности. Всплеск адреналина и драйва гарантирован.

Также можно эмоционально взбодриться с помощью летнего тюбинга. Все знают, что такое зимний тюбинг, а вот летний есть только в «Кулиге», и это не менее драйвово!

Если у вас предостаточно времени, то можно остаться здесь на ночь. Для этого предусмотрена аренда коттеджей и комнат в гостинице. Есть еще и VIP-домик для большой компании. Рядом с ним находится баня.

Здесь абсолютно все пропитано свободой. Ведь дело в атмосфере, в деревьях, что окружают вас; в зеленой траве, что у вас под ногами; в пении птиц, что летают над вами. Выходишь, смотришь вдаль, где сплошная зелень, вдыхаешь полную грудь свежего воздуха и чувствуешь уединение с природой.

Кажется, что все мирские проблемы нипочем. Так и происходит внутренняя перезагрузка. Хотите перезагрузиться? Приезжайте в «Кулигу-парк»! Подробности о ценах на услуги базы можно посмотреть здесь.

#Общество#Тюмень#Эксклюзив#Новости#Отдых
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика