Тюменский «Кулига – парк» – место, где можно перезагрузиться

Первое, на что может упасть ваш взор – это беседки с мангалами. Здесь их больше десяти. Если вы боитесь, что люди, отдыхающие в соседних шалашиках, помешают вашему отдыху, то не беспокойтесь. Это не так. Персонал уверяет, что отдыхают здесь семейные и интеллигентные тюменцы.